Atlético monta logística especial para quatro viagens em seis dias

O Atlético Mineiro vai fazer uma logística especial para os próximos compromissos na temporada. O Galo terá um jogo contra o Bolívar, na altitude de La Paz, pela Sul-Americana e depois enfrenta o Botafogo, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

A delegação, portanto, já deu inicio a uma sequência de quatro viagens em seis dias. Na última segunda-feira (15), embarcaram para Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. A equipe realiza o último treino para o jogo contra o Bolívar nesta terça-feira (16).

No entanto, o Atlético optou por viajar para La Paz apenas na quarta-feira (17), dia da partida, para minimizar os efeitos do ar rarefeito. A cidade está, em média, a 3.650 metros acima do nível do mar. Em partidas em situações normais, o Galo costuma chegar na cidade do confronto com um dia de antecedência.

Já na quinta-feira (18), o grupo vai realizar um trabalho regenerativo em La Paz antes de embarcar para o Rio de Janeiro. Jorge Sampaoli vai comandar um treino na cidade antes do confronto contra o Botafogo, que será no sábado (19), às 18h30, no Nilton Santos, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o jogo, portanto, o elenco vai retornar para Belo Horizonte, às 23h. Após essa sequência de viagem, os jogadores e comissão técnica terão folga no domingo (21).

