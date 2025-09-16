Botafogo x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual campeão, mas longe da liderança e somente com o Brasileirão pela frente, o Botafogo recebe o Mirassol, nesta quarta-feira (17), pela atrasada 12ª desta rodada da competição nacional. A bola rola às 19h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O Glorioso é o sexto lugar, com 35 pontos. Os paulistas têm 38 e estão em quarto lugar nesta briga renhida por vaga na Libertadores-2026. Se o Alvinegro vencer, toma o quarto lugar e entra no G4 pelos critérios de desempate.
Onde assistir?
O Premiere (TV por assinatura) transmite a partida.
Como chega o Botafogo?
Pressionado. Este é o adjetivo que define como o time alvinegro começará o jogo. O time alvinegro involuiu após a Data Fifa, amargando, assim, a queda nas quartas de final da Copa do Brasil para o Vasco, no Estádio Nilton Santos, e a derrota para o São Paulo por 1 a 0, no Morumbis. O técnico Davide Ancelotti precisa dar uma resposta urgente às demandas da torcida e às críticas da crônica esportiva. Afinal, a última imagem que o Glorioso deixou é de uma equipe completamente perdida.
Para piorar, o Botafogo tem desfalques importantes: Nathan sofreu uma fratura no antebraço direito, Artur tem lesão muscular, Cabral foi acometido por um edema ósseo e Neto saiu com dores na coxa esquerda durante a derrota para o Tricolor, no último domingo. Além destes, em recuperação após cirurgia, Bastos só tem retorno previsto para o próximo mês. Barrera, que poderia ser, aliás, uma solução para a ponta direita, está na seleção colombiana sub-20.
Como chega o Mirassol?
Grande sensação desta edição do Campeonato Brasileiro, o Mirassol chega, então, embalado por resultados maiúsculos recentes, como a goleada sobre o Bahia por 5 a 1 e a vitória sobre o Grêmio, em Porto Alegre, por 1 a 0. Uma vitória consolida, portanto, a equipe do interior de São Paulo no G4 e despista um concorrente direto pela briga, como o Botafogo.
Sobre a equipe que vai a campo, o técnico Rafael Guanaes conta com quase todo o elenco à disposição. Apenas Paulo Henrique será desfalque, já que ficou afastado após operação em um dos joelhos. Roni, por sua vez, voltou a ser relacionado diante do Tricolor Gaúcho. Ele está, enfim, 100%.
BOTAFOGO x MIRASSOL
12ª rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 17/9/2025 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)
BOTAFOGO: Linck, Vitinho, Barboza, Pantaleão e Telles; Newton, Freitas (Danilo) e Savarino; Montoro, Jeffinho e Chris. Técnico: Davide Ancelotti.
MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Moura, Danielzinho, Negueba, Gabriel e Alesson; Cristian Renato. Técnico: Rafael Guanaes.
Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
Auxiliares: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)
VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
