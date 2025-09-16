Torcedores invadem o CT Parque Gigante antes do treino do Internacional

O Centro de Treinamento Parque Gigante, do Internacional, foi alvo de uma invasão de torcedores nesta terça-feira (16). De acordo com a Brigada Militar, 17 membros da torcida organizada “Camisa 12” foram ao local para demonstrar sua insatisfação com os jogadores, comissão técnica e diretoria. Apesar da entrada no CT, os protestantes conseguiram acessar ao gramado onde ocorria a atividade do elenco.

Os manifestantes pediram para conversar com o vice-presidente José Olavo Bisol e o diretor esportivo D’Alessandro. Os dois dirigentes acataram a solicitação dos torcedores do Internacional. Inclusive, não houve qualquer tipo de agressão ao grupo de jogadores sendo física ou até mesmo verbal, com xingamentos.

A presença dos 17 integrantes da torcida organizada durou somente alguns minutos e depois eles deixaram o CT Parque Gigante de forma pacífica. Apesar disso, o episódio evidencia a forte pressão por melhora no resultado e desempenho na semana que antecede o Gre-Nal pela 24ª rodada do Brasileirão. Por sinal, o clássico vai ocorrer no Beira-Rio, às 17h30, no próximo domingo (21).

Potenciais mudanças no Internacional antes do clássico

Em meio ao momento negativo na temporada, o vice-presidente José Olavo Bisol novamente fez o papel de porta-voz da diretoria e assegurou a permanência do técnico Roger Machado. Tal iniciativa ocorreu depois da derrota de goleada por 4 a 1 para o Palmeiras e antes exatamente do Gre-Nal, no próximo domingo.

Mesmo com a garantia do respaldo no cargo, de maneira pública, do treinador, o clássico no Beira-Rio pode representar o ponto final na passagem da comandante no clube gaúcho. Por isso, ele avalia realizar até quatro mudanças no time para começar a recuperação no Campeonato Brasileiro.

Inclusive, duas alterações devem ocorrer no sistema defensivo. O zagueiro Mercado provavelmente retornará aos 11 iniciais para formar a dupla com Vitão. O lateral-esquerdo Bernabei cumpriu suspensão por receber o terceiro cartão amarelo e volta a ficar apto. Há a possibilidade de Borré retomar a vaga de titular se finalizar o tratamento da contusão muscular na coxa direita.

O retorno do colombiano se torna crucial porque Ricardo Mathias esteve em campo somente nos 45 minutos iniciais. O jovem Raykkonen foi o seu substituto na oportunidade e continuará como opção. Caso Borré não conclua a recuperação, a outra alternativa será Lucca Drummond. Bruno Tabata é mais uma peça que tem chances de ganhar uma oportunidade de iniciar o Gre-Nal. Até porque Roger Machado utilizou um esquema tático com dois pontas no jogo anterior contra o Palmeiras. Carbonero, autor do gol do Inter, e Vitinho foram os escolhidos na ocasião.

