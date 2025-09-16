Martinelli garante Fluminense aguerrido contra o Lanús

O Fluminense entra em campo, nesta terça-feira (16), às 21h30, contra o Lanús, pelo jogo de ida das quartas da Sul-Americana. O volante Martinelli projetou uma partida complicada em La Fortaleza, mas reforça que equipe tricolor terá postura aguerrida contra os adversários.

“O mando de campo é deles. Eles fazem valer muito forte, querem se impor o tempo todo, impor o ritmo junto com a torcida. Temos que saber todas as estratégias que o professor montou para o jogo, executar bem, porque acho que temos tudo para sair com um grande resultado de lá”, disse Martinelli, à ‘Flu TV’.

O Moleque de Xerém, portanto, também ressaltou que o time fará um jogo “aguerrido” dentro e fora de casa e espera voltar com um resultado positivo diante dos argentinos.

“O que dá para esperar desse confronto é que será muito difícil. A gente sabe que time sul-americano é sempre muito competitivo. Estudamos o time deles. Será um confronto de 180 minutos. Estamos sabendo jogar os jogos, e a torcida pode esperar um time muito aguerrido fora e dentro de casa. A gente conta com o apoio deles, é muito importante. Temos tudo para fazer um grande jogo e voltar com resultado muito bom de lá”, afirmou o volante.

As duas equipes, aliás, vão se enfrentar novamente na semana que vem. O jogo da volta está marcado para o dia 23 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Por fim, quem avançar vai enfrentar Alianza Lima ou Universidad do Chile na semifinal da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.