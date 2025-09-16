Santos é condenado pela Fifa a pagar quase R$ 15 milhões a Pedro Caixinha

O Santos foi condenado pela Fifa a indenizar o ex-treinador Pedro Caixinha em 2,3 milhões de euros (cerca de R$ 14,4 milhões), além de multa de 5% de juros ao ano desde a data da rescisão unilateral até ao dia do pagamento. O comandante acabou demitido por conta de maus resultados no dia 14 de abril.

O Peixe ainda aguarda os trâmites burocráticos em relação ao processo para levar o caso à Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, de acordo com o “Trivela”. Com o recurso, o prazo de 45 dias para pagamento da dívida fica suspenso até a decisão final.

Apesar do débito com o treinador português, a diretoria do Santos vê um saldo positivo. Afinal, o Tribunal de Futebol da Fifa não deu ganho pleno ao pedido de Caixinha e seus auxiliares. Assim, conseguiu diminuir em aproximadamente R$ 1,4 milhão o valor total da condenação em relação à quantia demandada pelo técnico.

Santos tinha dez dias para pagar a rescisão de Caixinha

A diretoria demitiu Caixinha e seus auxiliares no dia 14 de abril e tinha até dez dias para pagar o valor da rescisão. O treinador tentou um acordo, sem sucesso, e então decidiu acionar a Fifa para receber o valor que o clube lhe devia em contrato. Após isso, ao contratar Cleber Xavier, o Peixe fez um novo acordo e garantiu uma multa rescisória baixa.

Em números, Pedro Caixinha comandou o Santos em 16 partidas — a maioria pelo Campeonato Paulista, no qual chegou até a semifinal. Foram seis vitórias, três empates e sete derrotas. Ele deixou o time na zona de rebaixamento.

O Peixe vem de um empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV, no último domingo. Agora, a equipe terá pela frente o São Paulo, no próximo domingo (21), às 20h30 (de Brasília).

