Barcelona corre contra o tempo para reabrir o Camp Nou

O Barcelona vive uma corrida contra o tempo para voltar a jogar no Camp Nou. No último domingo (14), após a goleada por 6 a 0 sobre o Valencia no Estádio Johan Cruyff, pelo Campeonato Espanhol, o clube já aceitou que também terá de mandar lá o duelo contra o Getafe no próximo fim de semana, mesmo sem as condições ideais.

De acordo com o jornal ‘Mundo Deportivo’, a expectativa dos dirigentes é conseguir a licença provisória de utilização do Camp Nou antes da partida contra a Real Sociedad, no dia 28 de setembro. Para isso, a Ordem dos Arquitetos da Catalunha ainda precisa validar o Certificado de Conclusão de Obra, que já foi revisado pela Dekra e deve ser enviado em breve à prefeitura de Barcelona.

Essa autorização inicial liberaria somente 27 mil lugares, concentrados atrás do gol sul e na arquibancada principal. Por conta disso, o clube praticamente descarta ter a segunda fase pronta a tempo do primeiro jogo da Champions em casa, contra o PSG, no dia 1º de outubro. A Uefa exige capacidade mínima de 45 mil torcedores, e por isso o duelo deve acontecer no Estádio Olímpico Lluís Companys.

Barcelona de olho no regulamento

O regulamento da competição determina que todos os jogos da fase de grupos sejam realizados no mesmo estádio. No entanto, o Barça ainda não desistiu de voltar ao Camp Nou durante o torneio. Além disso, a boa relação com a Uefa e com o presidente Aleksander Ceferin, que acompanha de perto o andamento das obras, reforça essa esperança.

Dessa maneira, o objetivo é receber autorização definitiva até 21 de outubro, quando o Barcelona enfrentará o Olympiakos. A essa altura, o clube acredita já ter alcançado a capacidade mínima exigida pela entidade europeia.

