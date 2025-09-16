Vélez Sarsfield x Racing, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Vélez e Racing abrem as quartas de final da Libertadores - (crédito: Foto: Arte/Jogada 10)

Nesta terça-feira, 16/9, às 19h (de Brasília), dois gigantes argentinos, Vélez Sarsfield e Racing, se enfrentam pela partida de ida das quartas de final da Libertadores 2025. O Vélez, que joga em casa, no José Amalfitani, foi campeão argentino em 2024 e eliminou o Fortaleza nas oitavas de final. Agora tenta usar o fator casa para largar na frente neste mata-mata.

A Voz do Esporte já está de prontidão para transmitir, a partir de 17h30, a partida. Christian Rafael narra, com o suporte de João Miguel Lotufo nos comentários e Christopher Henrique nas reportagens.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.