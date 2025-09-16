St. Gilloise faz história em sua estreia na Champions e vence o PSV na Holanda

Nesta terça-feira, 16 /9, em um dos jogos que abriram a fase de grupos da Champions League 2025/26, o PSV recebeu o Union Saint-Gilloise no Philips Stadion, em Eindhoven. Campeão e um dos atuais líderes do Campeonato Holandês, o time da casa era o favorito, mas se complicou. Perdeu boas chances, cometeu erros cruciais e viu o rival belga — campeão nacional e atual líder da liga nacional de seu país— ser mais eficaz. Estreante na história da Champions League, o St. Gilloise surpreendeu e venceu por 3 a 1. O canadense Promise David Akinpelu, de pênalti, e o belga El Hadji, com um golaço em jogada individual, marcaram os gols no primeiro tempo. O argentino Kevin MacAllister ampliou na etapa final. No último minuto, Van Bommel descontou para o PSV.

A torcida do St. Gilloise compareceu em ótimo número. Contribuíram para isso a curta distância entre a cidade de Bruxelas, casa da equipe, e Eindhoven — apenas 133 km — e o ineditismo do momento. Afinal, este foi o primeiro jogo da história do Gilloise em uma fase decisiva da Champions League. O time conquistou o Campeonato Belga pela 12ª vez — mas a primeira desde 1935 —, o que lhe garantiu o direito de disputar a principal competição europeia.

St. Gilloise surpreende e abre 2 a 0

O PSV começou dando a impressão de que dominaria totalmente o rival, estreante na fase principal da Champions League. Aos cinco minutos, após boa jogada pela esquerda de Van Bommel, Saibari chutou mal, perdendo uma chance excelente para o time da casa.

Contudo, a resposta do St. Gilloise foi fatal. Aos nove minutos, após uma cobrança de lateral na área feita por Mac Allister, a zaga holandesa rebateu mal, e o atacante do PSV, o norte-americano Ricardo Pepi, ao tentar completar a jogada, acabou cometendo um pênalti bobo no zagueiro Burgess. Promise Akinpelu cobrou e abriu o placar.

Após o susto inicial — e quase levar outro gol em um contra-ataque — o PSV se recompôs e tentou dominar o jogo. Aos 16 minutos, um chute de Van Bommel foi muito perigoso. Mas parou no travessão.

A partir daí, o jogo ficou bem equilibrado, com o Gilloise surpreendendo pela sua postura ofensiva, mesmo jogando fora de casa contra um adversário muito mais tradicional. E foi premiado por isso. Aos 38 minutos, Ricardo Pepi perdeu a bola no meio-campo. Na espirrada, ela sobrou para El Hadji, que avançou em velocidade, tirou um marcador na entrada da área e acertou um belo chute no canto, marcando um golaço: 2 a 0 para o St. Gilloise.

Pressão do PSV no segundo tempo

No segundo tempo, perdendo por 2 a 0, o PSV voltou com alterações que deixaram a equipe mais agressiva. A pressão cresceu, e o primeiro gol não saiu por detalhes. Após um cruzamento da direita, a bola atravessou toda a pequena área e ficou sob medida para o carrinho de Saibari. Quase em cima da linha, ele chegou atrasado, pegando mal na bola. Assim, conseguiu o improvável: mandar para fora um gol praticamente feito.

Entratanto, o time belga estava melhor postado defensivamente. Aos 38 minutos, a zebra confirmou a vitória. Em escanteio cobrado da direita, Rodríguez desviou na primeira trave, e a bola sobrou para Kevin Mac Allister, que chegou batendo para marcar o terceiro: 3 a 0 para o Union Saint-Gilloise. No fim, Van Bommel ainda descontou para o PSV, mas era tarde demais. Assim, a derrota por 3 a 1 deixou incrédulos os torcedores holandeses. Mas os belgas viveram uma noite histórica: o clube, que passou quatro décadas nas divisões inferiores do Campeonato Belga e só retornou à elite em 2021, agora faz história também na Champions League.

Na próxima rodada, o Union Saint-Gilloise receberá o Newcastle, em Bruxelas. Já o PSV terá uma missão complicada. Afinal, vai até a Alemanha enfrentar o Bayer Leverkusen.

PSV 1X3 UNION ST. GILLOISE

1ª rodada da fase de Liga da Champions

Data: 16/9/2025

Local: Phillips Stadium

Gols: Akinpelu, pênalti, 9’/1ºT (0-1); El Hadji, 38’/1ºT (0-2); MacAllister, 38’/2ºT (0-3). Van Bomel, 44’/2ºT (1-3)

PSV: Kovar; Dest, Schouten, Flamingo, Obispo (Salah-Eddine, Intervalo) e Gasiorowski; Saibari (Wanner, 29’/2ºT), Schouten (Guus Til, Intervalo), Veerman e Perisic; Ricardo Pepi (Boadu, 29’/2ºT, e, depois, Dennis Man, 40’/2ºT) e Van Bommel. Técnico: Peter Bosz

ST.GILLOISE: Scherpen; Kevin Mac Allister,Burgess e Leysen; Khalaili, Zorgane, Rasmussen e Niang; Promise David Akinpelu (Marc Giger, 21’/2ºT); Rodiguez (SChoog, 44’/2ºT) e El Hadj (De Perre, 30’/2ºT). Técnico: Sébastien Pocognoli

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

Auxiliares: Gary Beswick e Adam Nunn (ING)

VAR: Michael Salisbury (ING)

Cartões amarelos: –

