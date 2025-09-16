Martinelli brilha, e Arsenal vence o Athletic Bilbao na estreia pela Champions

Gabriel Martinelli saiu do banco de reservas e brilhou na vitória do Arsenal por 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao, em San Mamés, pela primeira rodada da fase da liga da Champions League. O atacante precisou apenas de 17 segundos em campo para abrir o placar. Além disso, ele fez uma bela jogada para dar assistência a Trossard fazer o segundo gol dos ingleses. A equipe espanhola até fez jogo duro no primeiro tempo, mas os Gunners dominaram na etapa final.

Jogo de variações

Foi um primeiro tempo de alternâncias. O Bilbao foi melhor nos primeiros 15 minutos, pressionou a saída de bola do Arsenal e impôs dificuldades ao time de Arteta. Os ingleses, entretanto, melhoraram no jogo com escapadas de Gyorkeres. Aos 20, Madueke roubou a bola na área adversária e cruzou para Eze, mas a defesa do Bilbao apareceu para travar o chute. Os ingleses seguiram no ataque, mas o ritmo caiu no fim do primeiro tempo, quando o Bilbao aproveitou contra-ataques e assustou a meta de Raya. Berenguer quase abriu o placar para o time da casa em duas oportunidades.

Gabriel Martinelli faz diferença

A segunda etapa foi diferente. O Arsenal voltou com tudo para o segundo tempo e dominou as ações no San Mamés. Com quase 15 minutos, Gyökeres já desperdiçou uma cabeçada perigosa. Pela direita, Madueke deu muito trabalho para a defesa espanhola, mas pecou nas finalizações. Aos 24, Gabriel Martinelli saiu do banco de reservas e precisou apenas de 17 segundos para balançar as redes. Depois de um chutão de Unai, os Gunners surpreenderam o Bilbao em um contra-ataque rápido. Trossard deu passe por cima da defesa, e o atacante brasileiro deu lindo drible na marcação para abrir o placar.

O Athletic buscava os contra-ataques para surpreende os ingleses. No entanto, a recomposição era eficiente e com muita rapidez. Foram somente duas bolas no gol. No fim, Martinelli fez grande jogada pela esquerda e tocou para Trossard, que dominou e marcou o segundo gol da equipe de Mikel Arteta.

Próximos desafios

Com o resultado, o Arsenal soma três pontos importantes para não se complicar na Liga dos Campeões. Agora, os ingleses enfrentam o Olympiacos (Grécia), no dia 1 de outubro, às 16h (de Brasília), em Londres. No mesmo dia e horário, o Athletico Bilbao vai à Alemanha encarar o Borussia Dortmund.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.