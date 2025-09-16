Bayern de Munique x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Bayern de Munique e Chelsea se enfrentam na 1ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26 - (crédito: Arte: Jogada10)

Um dos jogos mais esperados da 1ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26 acontece nesta quarta-feira (17). Bayern e Chelsea se enfrentam às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, no duelo que coloca frente a frente dois fortes candidatos ao título europeu.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).

Como chega o Bayern de Munique

O gigante alemão é sempre um dos favoritos para conquistar o título, independente da competição que vá disputar. Nesta edição da Champions não será diferente. Para isso, o Bayern precisa se impor em casa e vencer o Chelsea.

Além disso, o time vive um grande momento sob o comando do técnico Vincent Kompany e começou a temporada 2025/26 de forma avassaladora. Isto porque o Bayern conquistou cinco vitórias em cinco jogos, com goleadas no Campeonato Alemão e o título da Supercopa da Alemanha.

Contudo, para o jogo desta quarta-feira, o Bayern segue com alguns problemas no elenco. O desfalque mais recente fica por conta de Raphael Guerreiro, que sofreu uma lesão na vitória por 5 a 0 sobre o Hamburgo no último final de semana, pelo Campeonato Alemão. Assim, ele se junta a Hiroki Ito, Alphonso Davies e Jamal Musiala no departamento médico do clube.

A boa notícia, no entanto, é que o técnico Vincent Kompany poderá utilizar o atacante Nicolas Jackson, que está emprestado pelo Chelsea.

Como chega o Chelsea

O Chelsea retorna à Champions após duas temporadas, mas também aparece como um dos favoritos ao título. Isto porque o time comandado pelo técnico Enzo Maresca venceu o Mundial de Clubes disputado nos Estados Unidos e reforçou o elenco na última janela de transferências.

Além disso, os Blues estão invictos na Premier League. Ao todo são duas vitórias e dois empates nas quatro primeiras rodadas e a 5ª posição na tabela, com oito pontos, quatro a menos que o líder Liverpool, único time com 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês.

Por fim, o Chelsea também precisa superar algumas baixas no elenco. O problema mais recente fica por conta do brasileiro Estêvão, que precisa ser reavaliado após se recuperar de uma doença e aparece como dúvida, Além disso, Liam Delap, Benoit Badiashile, Romeo Lavia e Dario Essugo, lesionados, são desfalques confirmados para o duelo na Allianz Arena.

BAYERN DE MUNIQUE X CHELSEA

1ª rodada da fase de liga da Champions

Data-Hora: quarta-feira, 17/09/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE).

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

CHELSEA: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro Neto. Técnico: Enzo Maresca.

Árbitro: José María Sánchez.

Assistentes: Raúl Cabañero e Iñigo Prieto.

VAR: Carlos del Cerro Grande.

