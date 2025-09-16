Clube americano executa compra de Felipe Andrade, do Fluminense

O Houston Dynamo, da Major League Soccer, executou a compra do zagueiro Felipe Andrade, do Fluminense. O Moleque de Xerém, que estava emprestado ao clube americano por um ano, não retornará ao Tricolor. Ele assinou contrato até 2027, com opção de estender até 2029.

Anteriormente, Felipe Andrade estava emprestado ao clube americano. Inicialmente, ele estava atuando na equipe B do Houston. No entanto, o zagueiro se destacou e foi atuar no time principal. Nesta temporada, são 24 partidas disputadas, com quatro gols marcados.

“Felipe é um jovem talento promissor que rapidamente se consolidou como um jogador de impacto no time principal desde que saiu do Dynamo 2 no início desta temporada”, disse o presidente do Soccer, Pat Onstad

Felipe Andrade, aliás, esteve duas vezes na seleção da rodada da MLS. A primeira foi em maio, após a já mencionada vitória por 2 a 0 sobre o Minnesota, enquanto a segunda foi em junho, após uma vitória em casa por 1 a 0 contra o St. Louis CITY SC, na qual o jovem brasileiro registrou sua primeira assistência pelo Dynamo.

O jogador estreou pelo time principal do Fluminense em 21 de junho de 2023, contra o Atlético Mineiro, e disputou 27 partidas em todas as competições pela equipe principal, ganhando experiência por meio do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores e da Copa do Brasil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.