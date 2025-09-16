Com duas dúvidas no meio de campo, Roger estuda soluções no Internacional

Em situação delicada à frente do Internacional, o técnico Roger Machado pode ter sua última chance no cargo diante do Grêmio, no próximo domingo, no Beira-Rio. Assim, o treinador estuda a melhor forma de mandar a campo um time competitivo no clássico gaúcho. Assim, há a possibilidade de mudar o esquema tático para o confronto. Contudo, a alteração ocorreu em somente duas oportunidades: no duelo contra o São Paulo, quando escalou um time reserva, e no segundo tempo do seu último embate, quando já perdia por 4 a 0 para o Palmeiras.

Dessa maneira, acredita-se que a comissão técnica opte por seguir com a formação que mais vezes utilizou até aqui em sua passagem no Gre-Nal. O principal dilema passa a ser quais serão os jogadores que entrarão em campo. Inclusive, duas vagas no meio de campo ainda estão em aberto.

O mais provável é que os argentinos Bernabei e Gabriel Mercado retornem aos 11 iniciais. O lateral-esquerdo cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo no último compromisso do time. Seu compatriota finalizou a recuperação de um problema muscular na panturrilha e deve preencher a lacuna na zaga pelo lado esquerdo. Ou seja, deve atuar ao lado do próprio Bernabei e reeditar a dupla com Vitão, a que apresentou melhor desempenho nos últimos dois anos.

Dúvidas no meio de campo do Internacional

Alan Patrick e Thiago Maia devem ocupar posições mais centrais no meio de campo. Já Carbonero provavelmente será o ponta-esquerda. Por outro lado, há uma dúvida envolvendo os outros dois titulares no setor criativo. A tendência é de que o uruguaio Alan Rodríguez permaneça entre os 11 iniciais.

A indefinição é se ele atuará em uma função à frente dos volantes ou aberto pela direita, situação que está habituado desde o período em que estava no Argentinos Juniors. Caso a preferência seja por colocá-lo no lado, Bruno Henrique e até mesmo o jovem Luis Otávio brigam pela titularidade. O atleta já começou o clássico da edição passada do Campeonato Brasileiro, quando ainda tinha 17 anos.

Utilizar Alan Rodríguez aberto seria importante, pois daria maior proteção à parte central do campo, onde provavelmente o técnico do Grêmio, Mano Menezes, tentará explorar no Gre-Nal.

Se o uruguaio atuar à frente dos volantes, a expectativa é de que dois jogadores rápidos joguem pelos lados. Vitinho e Bruno Tabata são alguns dos principais candidatos. Entretanto, o primeiro deixou o campo ainda no intervalo da derrota para o Palmeiras. Ou seja, há chance de queda na hierarquia do elenco.

No comando do ataque, a esperança é que Borré retome a vaga entre os titulares caso se recupere da contusão muscular na coxa direita. A volta do colombiano se torna crucial porque Ricardo Mathias esteve em campo somente nos 45 minutos iniciais. O jovem Raykkonen foi o seu substituto na oportunidade e continuará como opção. Se Borré não concluir a recuperação, a outra alternativa será Lucca Drummond, já que Valencia foi negociado.

Deste modo, Roger Machado terá mais cinco atividades de preparação para definir a equipe titular do Internacional para o Gre-Nal da 24ª rodada do Brasileirão. O clássico ocorrerá, às 17h30 (de Brasília), no Beira-Rio, no próximo domingo (21).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.