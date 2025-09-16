Fluminense renova contrato de zagueiro da base; saiba detalhes

O Fluminense acertou, nesta terça-feira (16/09), no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém, a renovação de contrato do zagueiro Loiola, do sub-20 tricolor, até o fim de 2028. O defensor, aliás, recebeu em 2025 suas primeiras convocações para a equipe principal.

“A sensação é de muita felicidade e dever cumprido. Trabalhei esse tempo todo para chegar onde estou, então é gratificante saber que o clube confia em mim e assinar a renovação. Já tive uma integração recentemente e, agora, projeto muitos jogos pelo time profissional. É trabalhar bastante para, se Deus quiser, ganhar títulos e virar ídolo do Fluminense”, disse o Moleque de Xerém, de 20 anos.

Nascido em Serra (ES), o capitão do título do Torneio OPG chegou ao clube em 2016, quando tinha 11 anos de idade. Ele, aliás, acumula outras importantes conquistas pelas categorias de base do Time de Guerreiros, como a Copa Rio Sub-20 de 2023 e o Torneio Leonel Sánchez Lineros-CHI Sub-17 de 2022.

Apelido de Usain Bolt

Não sei se o zagueiro Loiola vai dar jogador, mas foi o personagem da classificação na @Copinha, dando assistência pro gol da vitória e principalmente protagonizando o momento Usain Bolt, dando uma olhadinha pra trás na corrida contra o adversário. @FluminenseFC #Fluminense pic.twitter.com/k1ECaRSg8c — Bunker Tricolor ???????? (@bunkertricolor) January 15, 2025

“Usain Bolt da zaga”. É o apelido que Loiola ganhou após virar “meme”. O motivo, afinal, aconteceu contra o Água Santa, ainda pela Copinha, em janeiro. Na corrida, o zagueiro venceu, com direito a risadinha e uma boa dose de provocação, e se tornou um viral nas redes sociais.

“Gosto de Bolt. Loiola é meu sobrenome”, afirmou o jogador, em referência ao ex-velocista jamaicano Usain Bolt.

