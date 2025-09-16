Ganso tem lesão confirmada e será desfalque do Fluminense

Paulo Henrique Ganso vai desfalcar o Fluminense nas suas próximas partidas. Nesta terça-feira, o Tricolor informou que o meia teve uma lesão grau 2 na panturrilha esquerda. O tempo de recuperação, assim, é de quatro a seis semanas. O clube, entretanto, não deu prazo para retorno. Com isso, ele está fora da partida contra o Lanús, pelo jogo de ida das quartas da Sul-Americana.

A lesão aconteceu ainda no primeiro tempo da partida entre Fluminense e Corinthians, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Após a realização de exames e constatado o problema físico, ele iniciou tratamento no CT Carlos Castilho já nesta semana.

Neste momento, o Fluminense tem Lucho Acosta e Nonato como nomes para a posição que mais estão sendo utilizados por Renato Gaúcho. O Tricolor, aliás, também conta com o meia Rúben Lezcano. Porém, o paraguaio não recebe oportunidades no elenco.

Contratado em 2019, Ganso é o jogador mais longevo do elenco do Fluminense. Ao todo, soma 289 jogos, 27 gols e 35 assistências, além de ter conquistado dois títulos do Carioca (2022 e 2023), uma Libertadores (2023) e Recopa Sul-Americana (2024). Em 2025, são 22 jogos, um gol e uma assistência.

