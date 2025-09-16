Recuperado de grave doença, Luiz Gustavo volta aos treinos no São Paulo

O São Paulo recebeu um grande reforço para a reta final da temporada. O volante Luiz Gustavo, de 38 anos, foi liberado para voltar a treinar sem restrições. A liberação ocorreu na última segunda-feira (15). O jogador, que se recuperou de um tromboembolismo pulmonar, está afastado há cinco meses. Ele poderá participar de todas as atividades com o grupo a partir do próximo sábado (20).

A liberação final do atleta, de fato, ocorreu após uma série de exames. Na segunda-feira (15), o jogador realizou uma angiotomografia e um teste de exercício cardiopulmonar. Os resultados, então, comprovaram que ele está totalmente apto para retornar. Nas últimas semanas, ele já vinha treinando com o elenco, mas com restrições de impacto.

A jornada do experiente volante, de fato, foi longa e preocupante. A sua última partida oficial ocorreu no dia 2 de abril, contra o Talleres. Após o jogo, ele apresentou dores na região torácica. O jogador, então, precisou ser internado por três dias. Os exames, na ocasião, diagnosticaram o tromboembolismo pulmonar.

O processo de recuperação do atleta foi bastante gradual e cuidadoso. O jogador foi liberado para fazer atividades físicas em 17 de junho. No dia 25 de julho, ele fez seu primeiro treino com o restante do elenco. A atividade, contudo, ainda não permitia o contato físico com outros jogadores.

O retorno de Luiz Gustavo aos jogos do São Paulo, agora, depende apenas de sua evolução. A comissão técnica irá observar suas condições físicas nas próximas semanas. A expectativa, por fim, é que ele possa reforçar a equipe. O time, que está na reta final da temporada, ganha uma opção de muita experiência.

