InícioEsportes
Esportes

Recuperado de grave doença, Luiz Gustavo volta aos treinos no São Paulo

Veterano depende apenas da parte física para voltar aos gramados

Veterano depende apenas da parte física para voltar aos gramados - (crédito: Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)
Veterano depende apenas da parte física para voltar aos gramados - (crédito: Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

O São Paulo recebeu um grande reforço para a reta final da temporada. O volante Luiz Gustavo, de 38 anos, foi liberado para voltar a treinar sem restrições. A liberação ocorreu na última segunda-feira (15). O jogador, que se recuperou de um tromboembolismo pulmonar, está afastado há cinco meses. Ele poderá participar de todas as atividades com o grupo a partir do próximo sábado (20).

A liberação final do atleta, de fato, ocorreu após uma série de exames. Na segunda-feira (15), o jogador realizou uma angiotomografia e um teste de exercício cardiopulmonar. Os resultados, então, comprovaram que ele está totalmente apto para retornar. Nas últimas semanas, ele já vinha treinando com o elenco, mas com restrições de impacto.

A jornada do experiente volante, de fato, foi longa e preocupante. A sua última partida oficial ocorreu no dia 2 de abril, contra o Talleres. Após o jogo, ele apresentou dores na região torácica. O jogador, então, precisou ser internado por três dias. Os exames, na ocasião, diagnosticaram o tromboembolismo pulmonar.

O processo de recuperação do atleta foi bastante gradual e cuidadoso. O jogador foi liberado para fazer atividades físicas em 17 de junho. No dia 25 de julho, ele fez seu primeiro treino com o restante do elenco. A atividade, contudo, ainda não permitia o contato físico com outros jogadores.

O retorno de Luiz Gustavo aos jogos do São Paulo, agora, depende apenas de sua evolução. A comissão técnica irá observar suas condições físicas nas próximas semanas. A expectativa, por fim, é que ele possa reforçar a equipe. O time, que está na reta final da temporada, ganha uma opção de muita experiência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 16/09/2025 18:47
    x