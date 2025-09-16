Rodrygo celebra chance como titular e vitória do Real Madrid sobre o Olympique

Rodrygo foi um dos personagens da vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Olympique de Marselha, de virada, nesta terça-feira (16), pela primeira rodada da fase de liga da Champions 2025/26. Mbappé, com dois pênaltis convertidos, chegou a 50 gols com a camisa merengue, e foi o grande destaque da partida no Santiago Bernabéu.

Por opção do técnico Xabi Alonso, Rodrygo começou como titular, enquanto Vini Jr iniciou no banco. O ‘Rayo’ sofreu o primeiro pênalti, convertido por Mbappé, enquanto Vini, que ainda não completou uma partida completa nesta temporada, entrou no segundo tempo e sofreu a penalidade que definiu a vitória do Real Madrid.

Após a partida, Rodrygo conversou com a ‘TNT Sports’ e falou sobre a titularidade, o jogo contra o Olympique, a relação com Mbappé e a Seleção Brasileira.

Rodrygo comenta titularidade:

“Treino todos os dias e me dedico. Espero a oportunidade. O treinador tem mudado bastante os jogadores ao longo dos jogos, ele sempre coloca um diferente. Hoje, ele me colocou mais pela esquerda, mas todos sabem que posso jogar por dentro ou pela direita, como sempre fiz. Estou feliz de ter jogado, fazia bastante tempo que não jogava assim, voltando aos poucos. Passei por um momento muito difícil no fim da temporada passada. Agradeço muito à minha família por estar comigo naquele momento. O Ancelotti, mais do que ninguém, sabe o que passei, me ajudou muito. Estou cada vez mais feliz e bem de cabeça — que é o mais importante — e quero seguir dando continuidade ao meu trabalho. Quero ser importante para o time, jogar na posição de que eu gosto. Agora é só continuar.”

Especulações de saída do clube:

“Estou acostumado… todos os anos falam que vou sair. Cada semana da janela me colocavam em um time diferente, até brinquei: ‘Toda semana eu estava em um clube novo’. Mas, como falei, estava muito tranquilo mentalmente, isso não me afetou em nada. Continuei curtindo minhas férias e sempre falei que minha ideia era continuar na minha casa. Foi o que aconteceu, estou no time que eu queria, e vou dar a vida sempre que vestir essa camisa.”

Mbappé:

“Nem sei como começou, mas a gente se chama no vestiário, ele me chama de ‘primo’. A gente sempre se cumprimenta, se abraça, é parceiro. Minha relação com ele é muito boa, estamos cada vez mais entrosados. Gostamos de jogar juntos. Ele é um craque, um dos maiores da geração. É um prazer jogar com ele e espero que nosso entrosamento cresça cada vez mais, para ajudar o Real Madrid.”

Seleção Brasileira:

“Vou trabalhar para isso. Todos sabem, ninguém tem lugar garantido na Seleção. Ele (Ancelotti) deixou isso claro. Vou continuar entregando meu melhor. Sei do meu potencial, e se eu estiver bem mental e fisicamente, posso ser importante tanto no clube quanto na Seleção. Sou grato ao Ancelotti por ter me ajudado em um dos momentos mais felizes da minha vida, e espero que sejamos felizes juntos também na Seleção.”

Rodrygo comenta contra o Olympique:

“Aconteceu de tudo, foi um jogo meio louco. Mas estreia é sempre difícil, tem aquele nervosismo, ainda mais contra um rival forte como o Olympique, eles trocavam bem as bolas. Roubamos bola. Poderia até ter sido um placar melhor no primeiro tempo, mas está bom, com tudo o que aconteceu durante o jogo. Sair com a vitória é o mais importante.”

