Ponte renova com o Botafogo

O Botafogo anunciou, nesta terça-feira (16), a renovação de contrato com o lateral-direito Ponte. O novo compromisso do defensor uruguaio com o Mais Tradicional, agora, encerra em julho de 2028. O antigo vínculo iria somente até o fim de 2026.

Ponte, então, celebrou o acerto com o clube da Estrela Solitária.

“Muito feliz com essa renovação. É um triunfo meu como jogador, mas acho também como grupo, como uma família, porque são eles que estão me ajudando no dia a dia a crescer como pessoa e como jogador. Muito feliz por estar até 2028 aqui em casa, estar com todos vocês, com a torcida e com o Botafogo”, disse a fera.

O novo contrato de Ponte com o Botafogo prevê uma valorização salarial, algo que elevou sua multa rescisória. Recentemente, aliás, Al-Jazira, dos Emirados Árabes, tentou levá-lo por R$ 30 milhões, mas a oferta foi rechaçada.

Campeão mundial sub-20 pela seleção uruguaia, o lateral-direito está no Botafogo desde 2023. Nesta temporada, ele é suplente de Vitinho.

