Ajax x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Ajax e Inter de Milão se enfrentam na 1ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26 - (crédito: Arte: Jogada10)

Atual vice-campeã da Champions, a Inter de Milão faz sua estreia na principal competição de clubes do planeta na temporada 2025/26. Nesta quarta-feira (17), o time italiano visita o Ajax às 16h (de Brasília), na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, na Holanda, em partida válida pela 1ª rodada da fase de liga.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na HBO Max (streaming).

Como chega o Ajax

O Ajax chega confiante para fazer sua estreia nesta edição da Champions. O time está invicto neste início de temporada, com três vitórias e dois empates em cinco rodadas do Campeonato Holandês, na 3ª posição.

Além disso, o time comandado pelo técnico John Heitinga está com 100% de aproveitamento em casa e aposta na Johan Cruijff Arena para voltar a figurar entre as principais equipes da Europa.

Contudo, para o duelo desta quarta-feira, o Ajax não poderá contar com o meia Van den Boomen, com dores nas costas. Dessa maneira, ele se junta a Ryan Bouwman na lista de desfalques para o duelo em casa.

Como chega o Inter de Milão

Por outro lado, a Inter chega pressionada para sua estreia na Champions. Isto porque, na final contra o PSG na última temporada, o time levou a maior goleada da história da competição e viu o técnico Simone Inzaghi deixar o clube rumo à Arábia Saudita.

Além disso, a Inter, que estreou com vitória no Campeonato Italiano, vem de duas derrotas seguidas, incluindo no clássico contra a Juventus, e está somente na 11ª posição, com três pontos em três rodadas.

Por fim, a boa notícia para o técnico Christian Chivu é que o time não teve desfalques de última hora e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição.

AJAX X INTER DE MILÃO

1ª rodada da fase de liga da Champions

Data-Hora: quarta-feira, 17/09/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Johan Cruijff Arena, em Amsterdã (HOL).

AJAX: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Regeer; Berghuis, Weghorst, Godts. Técnico: Johnny Heitinga.

INTER DE MILÃO: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez. Técnico: Christian Chivu.

Árbitro: Michael Oliver (ING).

Assistentes: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING).

VAR: Jarred Gillett (AUS).

