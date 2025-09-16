Ajax x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual vice-campeã da Champions, a Inter de Milão faz sua estreia na principal competição de clubes do planeta na temporada 2025/26. Nesta quarta-feira (17), o time italiano visita o Ajax às 16h (de Brasília), na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, na Holanda, em partida válida pela 1ª rodada da fase de liga.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na HBO Max (streaming).
LEIA MAIS: Rodrygo celebra chance como titular e vitória do Real Madrid sobre o Olympique
Como chega o Ajax
O Ajax chega confiante para fazer sua estreia nesta edição da Champions. O time está invicto neste início de temporada, com três vitórias e dois empates em cinco rodadas do Campeonato Holandês, na 3ª posição.
Além disso, o time comandado pelo técnico John Heitinga está com 100% de aproveitamento em casa e aposta na Johan Cruijff Arena para voltar a figurar entre as principais equipes da Europa.
Contudo, para o duelo desta quarta-feira, o Ajax não poderá contar com o meia Van den Boomen, com dores nas costas. Dessa maneira, ele se junta a Ryan Bouwman na lista de desfalques para o duelo em casa.
Como chega o Inter de Milão
Por outro lado, a Inter chega pressionada para sua estreia na Champions. Isto porque, na final contra o PSG na última temporada, o time levou a maior goleada da história da competição e viu o técnico Simone Inzaghi deixar o clube rumo à Arábia Saudita.
Além disso, a Inter, que estreou com vitória no Campeonato Italiano, vem de duas derrotas seguidas, incluindo no clássico contra a Juventus, e está somente na 11ª posição, com três pontos em três rodadas.
Por fim, a boa notícia para o técnico Christian Chivu é que o time não teve desfalques de última hora e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição.
AJAX X INTER DE MILÃO
1ª rodada da fase de liga da Champions
Data-Hora: quarta-feira, 17/09/2025, às 16h (de Brasília).
Local: Johan Cruijff Arena, em Amsterdã (HOL).
AJAX: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Regeer; Berghuis, Weghorst, Godts. Técnico: Johnny Heitinga.
INTER DE MILÃO: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez. Técnico: Christian Chivu.
Árbitro: Michael Oliver (ING).
Assistentes: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING).
VAR: Jarred Gillett (AUS).
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.