Santos se reapresenta com Brazão preservado e novidade no BID

O Santos voltou aos trabalhos nesta terça-feira (16) depois do empate contra o Atlético Mineiro, no último domingo (14). Na atividade, Juan Pablo Vojvoda não pôde contar com o goleiro Gabriel Brazão, que está afastado dos treinamentos após ter deixado o último jogo por conta do protocolo de concussão e é dúvida para encarar o São Paulo, no domingo (21). O arqueiro só poderá voltar a treinar na sexta-feira (19).

Outra baixa no treino foi o volante Willian Arão. O jogador ainda está em processo de transição física e não disputará o clássico. Quem também está fora é Gabriel Bontempo, que se recupera de uma lesão no músculo adutor da coxa direita.

Por outro lado, Vojvoda poderá contar com um reforço. Apresentado nesta terça, o zagueiro Alexis Duarte já aparece no BID e poderá estrear pelo Santos. Entretanto, o paraguaio deve começar o jogo contra o São Paulo no banco, já que Adonis Frías e Luan Peres devem formar a dupla de zaga. Já Rollheiser volta de suspensão e também está à disposição.

Na atividade desta terça, Vojvoda comandou um treino tático, com o elenco dividido em três times. Os titulares e jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Galo realizaram um trabalho regenerativo.

