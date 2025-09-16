São Paulo realiza troca na lista e inscreve reforços na Libertadores

O São Paulo oficializou as três trocas para inscrever seus reforços na Libertadores da América. Rafael Tolói, Mailton e Rigoni entraram na lista tricolor e estão disponíveis para encarar a LDU, na próxima quinta-feira (18), pelas quartas de final do torneio.
O trio ocupa as vagas de Jandrei, Ruan e Lucas Ferreira, que deixaram o clube nesta janela de transferências. Os jogadores partiram com destino para Juventude, Atlético Mineiro e Shakhtar Donetsk, respectivamente. As novidades utilizarão os mesmos números que usaram no Brasileirão.
Na partida contra o Botafogo, Rafael Tolói e Rigoni fizeram as suas reestreias com a camisa do São Paulo. Já Mailton não saiu do banco de reservas.
Confira como ficou a lista do São Paulo na Libertadores:
Goleiros: Rafael, Leandro, Young e João Pedro;
Laterais: Cédric, Wendell, Enzo Díaz, Patrick, Maílton, Maik, Guilherme Reis, Igor Felisberto e Nicolas
Zagueiros: Arboleda, Alan Franco, Ferraresi, Rafael Tolói, Sabino, além de Igão, Andrade, Isac e Osorio
Meio-campistas: Oscar, Alisson, Bobadilla, Luiz Gustavo, Marcos Antonio, Negrucci, Pablo Maia, Rodriguinho, Bezerra, Djhordney, Guilherme Batista, Juan Potes, Matheus Ferreira e Pedro Ferreira
Atacantes: Lucas Moura, Calleri, Luciano, André Silva, Ferreira, Ryan Francisco, Rigoni, Lucca, Paulinho e Tete.
