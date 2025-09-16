Antony reestreia em casa pelo Betis e movimenta torcida em Sevilha

Pouco mais de duas semanas após ser anunciado em definitivo pelo Real Betis, Antony volta a ser o centro das atenções em Sevilha. A reestreia em casa acontece na próxima sexta-feira (19), diante da Real Sociedad, no Estádio de la Cartuja, atual casa do clube, enquanto o Benito Villamarín passa por reformas.

O atacante brasileiro, que já havia atuado emprestado na segunda metade da última temporada, retorna agora com contrato até 2030. Sua chegada mobilizou os torcedores: centenas acompanharam a apresentação e, desde então, a expectativa cresceu para revê-lo com a camisa verde e branca.

Antony teve uma resposta positiva em campo

No período em que defendeu o Betis por empréstimo, Antony disputou 26 partidas entre LaLiga e Liga Conferência, com nove gols e cinco assistências. Dessa maneira, o desempenho foi suficiente para convencer o clube a investir em sua contratação definitiva, mesmo em meio a restrições financeiras.

Reforço também fora das quatro linhas

A volta do jogador trouxe reflexos imediatos fora das quatro linhas. Segundo dados da plataforma ‘Blinkfire’, na semana de sua chegada, o Betis registrou aumento de 86% nas interações digitais em comparação aos dois meses anteriores. Além disso, só nesse período, o clube ganhou mais de 250 mil novos seguidores em suas redes sociais, com destaque para o Instagram (+110 mil) e TikTok (+61 mil).

Por fim, o impacto também teve resultado nas vendas de camisa. Desde janeiro, mais de 4,7 mil blusas personalizadas com o nome do brasileiro foram vendidas, número que o coloca entre os atletas mais procurados pelos torcedores, ao lado de nomes como Isco e Joaquín. No início desta temporada, os torcedores já compraram mais de 1,1 mil camisas com o número 7 do jogador.

