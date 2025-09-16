Empresa sinaliza que comprará potencial construtivo de São Januário

Boa notícia para o Vasco. A SOD Capital confirmou nesta terça-feira (16) que exercerá a intenção de compra do potencial construtivo de São Januário. Dessa forma, o clube terá duas opções de compras assinadas para vender 100% do potencial construtivo para a reforma do estádio. Os valores superam os R$ 500 milhões.

A primeira empresa que manifestou a intenção de compra do potencial construtivo perdeu o prazo para exercer a compra. Afinal, a empresa tinha 60 dias para exercer a sua intenção, no entanto, o prazo expirou nesta última segunda-feira (15). Contudo, de acordo com o “ge”, tudo está conforme o planejado pelo Vasco.

Agora, o Vasco aguarda liberação do Termo de Transferência de Potencial Construtivo para negociar últimas condições. O clube tem a parceria do banco Genial na organização dos processos e está otimista com os avanços para a aguardada reforma do estádio, que inicialmente estava planejada para o início deste ano.

O que é o potencial construtivo?

O potencial construtivo determina o quanto de m² pode-se construir no terreno, respeitando a zona da cidade. São Januário, por exemplo, está localizado em uma região que permite um grande potencial construtivo. Contudo, não o utiliza em sua totalidade. Assim, o projeto de lei visa transferir essa sobra para que sejam construídos prédios com gabaritos maiores do que o permitido em terrenos.

Reforma de São Januário

O projeto para o estádio foi desenvolvido pela WTorre, na gestão do ex-presidente Alexandre Campello, e realizado pelo arquiteto Sérgio Dias. O custo da obra inicialmente foi de R$ 506 milhões, mas não teve um martelo batido em relação ao orçamento da reforma. Dessa forma, o Vasco realizou um estudo econômico para definir a verba. Assim, surgiu o potencial construtivo.

No projeto inicial, a capacidade de São Januário passaria para 47.383 pessoas, sendo 32.743 em pé na arquibancada. A diretoria recebeu consultorias para fazer um planejamento financeiro, mas ainda trabalha com um número entre 43 e 57 mil torcedores. Assim, também estão previstas as construções de duas torres na fachada histórica da sede do Vasco e um novo ginásio poliesportivo.

Além da reforma do estádio, há uma obrigação por lei para que 6% do valor arrecadado com o potencial construtivo sejam utilizados para obras no entorno de São Januário. Assim, a reforma também ajudaria no desenvolvimento urbano da região. Em fevereiro, o Vasco apresentou um projeto inicial à Prefeitura com soluções e intenções de melhorias para a região.

