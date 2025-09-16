Desfalcado, Corinthians inicia a preparação para enfrentar o Sport

O Corinthians se reapresentou nesta terça-feira (16), iniciando o trabalho para encarar o Sport, no próximo domingo (21). Dorival Júnior terá a semana toda para tentar recuperar os jogadores lesionados e pensar nas possíveis trocas que fará no time para a partida no Recife.

O treinador não contou com Rodrigo Garro, Memphis Depay e André Carrillo na atividade desta terça. O trio está entregue ao departamento médico e não chegou a subir para o gramado. Além de, provavelmente, não contar com o trio, Dorival também tem o desfalque do atacante Gui Negão, suspenso, contra o Leão.

Por outro lado, o técnico contou com novidades no treino. José Martínez, que estava afastado desde antes da Data Fifa por conta de um trauma na mão esquerda, e já trabalha normalmente com o elenco alvinegro. Já os volantes Raniele e Charles voltaram a fazer atividades no gramado, mas separados do restante do time.

No treino desta terça, a comissão técnica comandou uma atividade de pressão pós-perda de bola. Depois, os jogadores realizaram um trabalho em campo reduzido e finalizaram com um complemento de tiros de corrida para aprimorar a forma física.

