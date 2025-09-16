“A direção se precipitou”, diz Fernando sobre sua saída do Internacional

Em uma recente volta aos holofotes, o volante Fernando resolveu se pronunciar sobre sua recente saída do Internacional. Em um trecho de entrevista à ESPN que gerou polêmica, o jogador de 38 anos analisou a rescisão. Ele, que se recupera de uma lesão no joelho, afirmou que a diretoria do clube “se precipitou”. O jogador, no entanto, reforçou que a decisão final ocorreu de forma amigável entre as duas partes envolvidas.

A polêmica, de fato, começou com um impasse sobre o local da recuperação. O Inter queria que o atleta fizesse a fisioterapia em Porto Alegre e Fernando, por sua vez, desejava realizar o tratamento em Goiânia, perto de sua família. Diante da divergência de protocolos, as partes optaram pela rescisão do contrato.

Em sua declaração, o jogador acredita que poderia voltar a tempo de ajudar. Ele contestou o prazo inicial de recuperação dado pelo clube, de quatro a seis meses.

“Acredito que em um mês estarei 100% apto a jogar. Se voltar em 15 de outubro, conseguiria jogar de 10 a 12 jogos”, afirmou Fernando. “Acho que seria bom ao clube. Eles poderiam esperar um pouco mais”, lamentou.

O Internacional, inclusive, chegou a oferecer uma renovação de contrato ao atleta. A intenção da diretoria era dar tranquilidade para o tratamento da lesão. O jogador, contudo, alegou que não sabia se voltaria a jogar após a recuperação. Com a posição do volante, as duas partes se sentaram e definiram a saída em comum acordo.

O contrato de rescisão do jogador, no entanto, possui uma cláusula importante. Caso Fernando decida retornar ao futebol, o Inter tem a prioridade para contratá-lo. O cenário atual, contudo, não indica um regresso. O estafe do jogador, por fim, publicou uma nota pedindo o fim do assunto e agradecendo ao clube.

Confira a nota de Fernando:

“Só para encerrar este assunto em torno da saída do Fernando, entendemos que a página foi virada e não falará mais sobre a passagem dele no Internacional.

Hoje, inclusive, ele está em luto pela perda do seu sobrinho, e só tem a agradecer ao clube e torcida pela passagem vitoriosa.

Sobre a fala que está repercutindo, trata-se de uma explicação sobre a sua saída que foi retirada de uma entrevista a um programa de televisão que irá ao ar, onde ele explicou os motivos de não estar no Inter hoje, sendo que a saída dele foi em comum acordo, de forma respeitosa entre as partes.

Respeitamos o clube, e ele precisava estar perto da família em Goiânia para poder se recuperar mentalmente e clinicamente, e está tudo certo.

Espero que compreenda, e vamos seguir em frente, sempre com as portas abertas.”

