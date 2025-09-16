Palmeiras desembarca em Buenos Aires para duelo contra o River Plate

O Palmeiras já está em Buenos Aires. O elenco alviverde desembarcou na capital argentina na noite desta terça-feira (16) e teve a recepção de alguns torcedores na porta do seu hotel. O Verdão entra em campo nesta quarta-feira (17), às 21h30, no Monumental de Núñez, onde enfrenta o River Plate, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.
Para a partida, Abel Ferreira não contará apenas com o atacante Paulinho, que não joga mais neste ano. Bruno Rodrigues, Raphael Veiga e Maurício, que retornaram contra o Internacional, viajaram normalmente com a equipe.
Entre as novidades nos 24 relacionados estão Carlos Miguel, Jefté e Andreas Pereira. O trio chegou na reta final da janela de transferências e foi inscrito para a disputa das quartas de final do torneio. Para a partida, o português ainda tem dúvidas na lateral-direita, entre Khellven e Giay, e no meio, entre Lucas Evangelista e Andreas Pereira.
Confira os relacionados do Palmeiras para enfrentar o River:
Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Carlos Miguel;
Laterais: Piquerez, Jefté, Giay e Khellven;
Zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs e Micael;
Meias: Andreas Pereira, Mauricio, Raphael Veiga, Allan, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Emiliano Martínez;
Atacantes: Vitor Roque, Flaco López, Facundo Torres, Sosa e Bruno Rodrigues.
