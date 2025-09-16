CBF estuda mudanças no formato da Copa do Brasil

A CBF estuda promover mudanças na edição do ano que vem na Copa do Brasil. De olho em aliviar o calendário do futebol brasileiro, o presidente Samir Xaud pode alterar o calendário da competição, com jogos únicos até a fase semifinal.

O jornalista Márcio Rizzo, do Estadão, divulgou a informação. Com isso, todas as fases do torneio ficariam como as fases iniciais. O mando dos jogos seria decidido através do sorteio e seis datas seriam liberadas para o calendário.

Outra possibilidade que cresce dentro da CBF é a chance de uma final única, em campo neutro. A ideia segue o formato já utilizado nas decisões da Libertadores, da Sul-Americana e da Supercopa do Brasil, que marca o início da temporada.

