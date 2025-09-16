InícioEsportes
Bruno Lage é demitido do Benfica após derrota na Champions

Bruno Lage foi demitido após perder no primeiro jogo da fase de liga - (crédito: Foto: Divulgação/FIFA)
Bruno Lage não é mais treinador do Benfica. O ex-técnico do Botafogo não suportou a pressão após a derrota de virada, dentro de casa, para o Qarabag, na primeira rodada fase de liga da Champions League, e foi demitido no começo da madrugada portuguesa desta quarta-feira (17).

Lage assumiu os Encarnados pela segunda vez na carreira em setembro do ano passado. Neste tempo, ficou com o vice-campeonato português e da Taça de Portugal, conquistando apenas a Taça da Liga. Já nas competições internacionais, o treinador caiu nas oitavas de final da Champions League e do Mundial de Clubes.

Na temporada, o Benfica estava invicto até o duelo contra o time do Azerbaijão. Ao todo, o clube jogou quatro jogos no Campeonato Português, com três vitórias e um empate, e também conquistou a Supertaça de Portugal. Entretanto, as atuações de Lage não agradavam o torcedor, que mostrou os lenços brancos após a derrota para o Qarabag.

De acordo com a imprensa portuguesa, José Mourinho é o favorito para assumir o comando da equipe. Coincidentemente, o treinador português acabou sendo eliminado da fase preliminar da Champions League pelo Benfica de Bruno Lage, quando ainda estava no Fenerbahçe.

    16/09/2025
