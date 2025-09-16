Avaí faz gol antológico, mas não evita virada do Atlético-GO pela Série B

O Avaí anotou um gol antológico em Goiânia, mas a vitória ficou com o Atlético-GO pela Série B do Brasileiro. Na noite desta terça-feira (16), o time goiano conseguiu um triunfo por 2 a 1 de virada com o apoio de seus torcedores que compareceram em peso no Estádio Antônio Accioly,pela 26ª rodada. O atacante Lelê anotou os dois gols dos anfitriões.

Com o resultado, o Dragão mantém a boa fase na Segunda Divisão. Afinal, são quatro partidas sem derrota. O Avaí ficou com um jogador a menos ainda na primeira etapa devido à expulsão de Jonathan Costa e não conseguiu segurar a vantagem obtida com um belíssimo gol de longe de Marcos Vinícius.

O Atlético-GO chega a 35 pontos e encosta em vários adversários, embora ainda apareça na 13ª posição. A distância para o G4, contudo, ainda é de sete pontos. O Avaí, por outro lado, aparece em 11º, com 36 somados.

O jogo

Apoiado pela torcida, o Atlético-GO teve maior controle das ações e pressionou. Entretanto, foi o Avaí que abriu o placar. Aos 25 minutos, Marcos Vinícius acertou um chute de rara felicidade para encobrir o goleiro Paulo Vítor, bem adiantado. A partir daí, porém, o que se viu foi o time da casa em cima até deixar tudo igual. Aos 32′, Lelê apareceu dentro da área para aproveitar cruzamento de Guilherme Romão e desvio de Federico Martínez: 1 a 1. Os catarinenses, contudo, ficaram em situação adversa quando Jonathan Costa recebeu o segundo cartão amarelo aos 40 minutos e deixou a equipe com dez homens em campo.

Em superioridade numérica, o Dragão se lançou à frente sem pudores na volta do intervalo. Mas, ainda assim, encontrou dificuldades para construir boas oportunidades frente a um adversário bem postado na retaguarda. O goleiro César trabalhou diante das finalizações de Yuri e de Radsley. Só não teve o que fazer quando viu o cruzamento de Romão chegar com sucesso na cabeça de Lelê, que não perdoou. Depois do gol, o Atlético-GO valorizou a posse até o apito final.

