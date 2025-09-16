Lanús marca no fim e bate Fluminense na Sul-Americana

O Fluminense vai precisar muito do apoio da torcida para avançar à semifinal da Sul-Americana. Afinal, o Tricolor perdeu para o Lanús, da Argentina, nesta terça-feira (16), por 1 a 0, fora de casa, pelo jogo de ida das quartas de final da competição continental. Destaque do time argentino no duelo, Marcelino Moreno marcou o gol da vitória aos 44 minutos do segundo tempo.
Para avançar à semifinal da Sul-Americana, o Fluminense vai precisar vencer por dois gols de diferença. Em caso de vitória por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. O Tricolor volta a enfrentar o Lanús, da Argentina, na próxima terça (23), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A venda de ingressos já está disponível para os sócios.
Lanús começa melhor, mas Fluminense equilibra ações
Jogando em casa, o Lanús começou melhor. O time argentino controlou a posse de bola nos primeiros 20 minutos e chegou a ter quase 60%, além de empurrar o Fluminense no campo defensivo. Assim, deram trabalho pelo lado esquerdo, com Marcelino Moreno e Eduardo Salvio dobrando em cima de Guga. Contudo, apesar da pressão, os donos da casa não criaram nenhuma chance de fato perigosa.
Depois de um início tímido, o Fluminense equilibrou as ações e cresceu no jogo. Primeiro, o Tricolor conseguiu ajeitar a marcação pelo lado direito. Depois, controlou a posse de bola e esfriou a pressão inicial do Lanús. Assim, começou a aparecer mais no campo ofensivo, com boas investidas pela direita com Guga e Canobbio, que criaram oportunidades para Nonato e Renê, além de um chute do Hércules.
Lanús marca no fim e larga na frente
O jogo recomeçou morno em La Fortaleza. O Lanús tentou atacar o Fluminense pelo lado direito, invertendo Marcelino Moreno. Contudo, o camisa 10 não deu o mesmo trabalho a Renê, diferentemente do que ocorreu com Guga no primeiro tempo. Tímido, o time argentino não criou muito perigo no início. O Tricolor, por sua vez, não tinha pressa e administrava a posse. Assim, o jogo ficou nem lá, nem cá.
Após os 20 minutos, os treinadores mexeram no jogo. O Lanús ficou mais ofensivo com a entrada de Walter Bou, que deu o primeiro chute no alvo dos argentinos, já por volta dos 25. Por outro lado, o Fluminense tentou reforçar a marcação com Bernal no lugar de Martinelli, além da entrada de Soteldo para dar mais gás no setor ofensivo. Mas não surtiram efeito.
Nos últimos dez minutos de jogo, Renato Gaúcho deixou o time mais ofensivo. Fidelis, Acosta e Cano entraram no jogo. Contudo, o Lanús teve espaço para jogar. E isso fez a diferença. Em contra-ataque aos 44 minutos da etapa final, Dylan Aquino lançou Eduardo Salvio, que avançou e cruzou para a área. A defesa do Fluminense tentou tirar, mas a bola sobrou com Marcelino Moreno, que decidiu o jogo: 1 a 0.
LANÚS 1 X 0 FLUMINENSE
Copa Sul-Americana – Jogo de ida das quartas de final
Data: 16/09/2025
Local: Estádio La Fortaleza, em Buenos Aires (ARG)
LANÚS: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez (Armando Méndez, 18’/2ºT), Carlos Izquierdoz, José Canale e Sasha Marcich; Diego Medina, Agustín Cardozo e Marcelino Moreno (Franco Watson, 46’/2ºT); Eduardo Salvio (Lautaro Acosta 47’/2ºT), Rodrigo Castillo (Walter Bou, 18’/2ºT) e Alexis Segovia (Dylan Aquino, 0’/2ºT). Técnico: Mauricio Pellegrino
FLUMINENSE: Fábio; Guga (Júlio Fidelis, 38’/2ºT), Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli (Bernal, 24’/2ºT) e Nonato (Lucho Acosta, 39’/2ºT); Serna (Soteldo, 24’/2ºT), Canobbio e Everaldo (Cano, 38’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho
Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
Assistentes: Carlos Berreiro (URU) e Agustín Berisso (URU)
VAR: Leodan Gonzalez (URU)
Gols: Marcelino Moreno, 44’/2ºT
Cartões amarelos: Gonzalo Pérez, Diego Medina, Walter Bou (LAN); Bernal (FLU)
