InícioEsportes
Esportes

Thiago Silva detona postura do Fluminense contra Lanús

Thiago Silva reclamou da postura do Fluminense na derrota diante do Lanús

Thiago Silva reclamou da postura do Fluminense na derrota diante do Lanús - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)
Thiago Silva reclamou da postura do Fluminense na derrota diante do Lanús - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

O Fluminense se complicou na Sul-Americana. Afinal, o Tricolor perdeu para o Lanús, da Argentina, por 1 a 0, nesta terça-feira (16), fora de casa, pelo jogo de ida das quartas de final. Assim, precisará vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal. Após o jogo, o zagueiro Thiago Silva detonou a postura do time.

“Foi uma partida muito física. Sabíamos da dificuldade que era jogar assim. Mas não podemos sofrer um gol de contra-ataque no último minuto. Teremos mais 90 minutos pela frente no Maracanã. Acredito que podemos fazer uma partida melhor do que fizemos. Hoje nós não fizemos o nosso jogo”, disse Thiago Silva, que foi o líder em cortes na partida.

O Fluminense não começou bem e foi pressionado nos primeiros 20 minutos. Contudo, conseguiu equilibrar as ações e se recuperou. Já na etapa final, o jogo ficou morno. O Tricolor administrava, mas não levava perigo. Na reta final, o Lanús adotou uma postura mais agressiva, enquanto o Flu bagunçou com as mudanças impostas por Renato Gaúcho. Assim, Marcelino Moreno decidiu aos 44 minutos.

Para avançar à semifinal da Sul-Americana, o Fluminense vai precisar vencer por dois gols de diferença. Em caso de vitória por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. O Tricolor volta a enfrentar o Lanús, da Argentina, na próxima terça (23), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A venda de ingressos já está disponível para os sócios.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 16/09/2025 23:46
    x