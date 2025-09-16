Thiago Silva detona postura do Fluminense contra Lanús

O Fluminense se complicou na Sul-Americana. Afinal, o Tricolor perdeu para o Lanús, da Argentina, por 1 a 0, nesta terça-feira (16), fora de casa, pelo jogo de ida das quartas de final. Assim, precisará vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal. Após o jogo, o zagueiro Thiago Silva detonou a postura do time.

“Foi uma partida muito física. Sabíamos da dificuldade que era jogar assim. Mas não podemos sofrer um gol de contra-ataque no último minuto. Teremos mais 90 minutos pela frente no Maracanã. Acredito que podemos fazer uma partida melhor do que fizemos. Hoje nós não fizemos o nosso jogo”, disse Thiago Silva, que foi o líder em cortes na partida.

O Fluminense não começou bem e foi pressionado nos primeiros 20 minutos. Contudo, conseguiu equilibrar as ações e se recuperou. Já na etapa final, o jogo ficou morno. O Tricolor administrava, mas não levava perigo. Na reta final, o Lanús adotou uma postura mais agressiva, enquanto o Flu bagunçou com as mudanças impostas por Renato Gaúcho. Assim, Marcelino Moreno decidiu aos 44 minutos.

Para avançar à semifinal da Sul-Americana, o Fluminense vai precisar vencer por dois gols de diferença. Em caso de vitória por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. O Tricolor volta a enfrentar o Lanús, da Argentina, na próxima terça (23), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A venda de ingressos já está disponível para os sócios.

