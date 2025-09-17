Renato vê disputa aberta e acredita em virada do Fluminense

O Fluminense vai precisar buscar o resultado em casa mais uma vez para avançar de fase no mata-mata. Afinal, o Tricolor deixou o empate escapar aos 44 minutos do segundo tempo e perdeu para o Lanús, da Argentina, por 1 a 0, nesta terça-feira (16), fora de casa. Após o jogo, o técnico Renato Gaúcho lamentou o gol sofrido no fim, mas ressaltou que a disputa ainda não acabou.

“É sempre difícil jogar aqui. O jogo estava controlado e com poucas chances de ambos os lados. Não estávamos satisfeitos com o empate, mas é uma partida de 180 minutos. Jogamos os primeiros 90 minutos na casa deles e, agora, temos 90 minutos no Maracanã em frente a nossa torcida. Não tem jogo fácil. O que a gente não pode é se descuidar”, disse Renato Gaúcho.

Jogando em casa, o Lanús começou melhor e pressionando nos primeiros 20 minutos. Depois, o Fluminense equilibrou as ações e cresceu no jogo, contudo, não criou chances de perigo, assim como os argentinos. Na etapa final, o duelo ficou morno até a reta final, quando os donos da casa aumentaram o ritmo. Assim, aproveitaram um descuido tricolor no fim para marcar o gol da vitória.

“Não fomos superados. Nós tivemos mais posse de bola, mas não dou muita importância para posse de bola. O Lanús pode ter atacado mais, mas chances de gol mesmo, nenhuma das equipes tiveram. Foi um jogo bastante disputado, como já era o esperado. Nós jogamos 90 minutos na casa deles e, agora, temos 90 minutos no Maracanã. Pode ter certeza que a história lá vai ser diferente”, afirmou.

O que o Fluminense precisa fazer para avançar à semifinal?

Para avançar à semifinal da Sul-Americana, o Fluminense vai precisar vencer por dois gols de diferença. Em caso de vitória por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. O Tricolor volta a enfrentar o Lanús, da Argentina, na próxima terça (23), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Antes, encara o Vitória, sábado (20), às 16h (de Brasília), no Barradão, pela 24ª rodada do Brasileirão.

O cenário é o mesmo da Copa do Brasil. Afinal, o Fluminense também perdeu o jogo de ida das quartas de final da competição nacional para o Bahia por 1 a 0. Coincidência ou não, também sofreu gol no apagar das luzes. Contudo, venceu por 2 a 0 no Maracanã e assegurou a vaga na semifinal.

