Messi e Alba revivem parceria de sucesso, e Inter Miami vence pela MLS

Em um jogo que lembrou Lionel Messi e Jordi Alba nos tempos áureos de Barcelona, a dupla fez a diferença para a vitória do Inter Miami por 3 a 1 sobre o Seattle Sounders nesta terça-feira (16), pela Major League Soccer. O duelo foi disputado no Lockhart Stadium, na Flórida.

Com o resultado, portanto, os comandados de Javier Mascherano chegam a 49 pontos, pulando para a quinta posição da Conferência Leste. Além disso, engatam a sexta partida de invencibildade em seus domínios no competição – são cinco triunfos e um empate.

Por outro lado, o Seattle Sounders, que assim como o Inter Miami participou do Super Mundial de Clubes da Fifa, permanece na quarta colocação da Conferência Oeste, com 45 somados.

Na próxima rodada, aliás, o Inter Miami terá pela frente o DC United, time da capital Washington. O jogo, novamente em Fort Lauderdale, será no próximo sábado (20), às 20h30 (de Brasília).

Os gols

Lionel abriu o placar em uma típica jogada da ex-dupla do Barça. Afinal, o craque recebeu a bola na meia direita, limpou a jogada e deu uma preciosa assistência para Jordi Alba balançar a rede aos 11 minutos de jogo. Pouco antes do intervalo, foi a vez de Alba retribuir a gentileza. Aos 40′, ele achou Messi livre dentro da área para ampliar a vantagem. Na etapa final, aos 12, Fray aproveitou bom cruzamento de De Paul fez cruzamento na medida para Fray anotar o terceiro. Obed Vargas anotou ogol de honra do Sounders.

