Botafogo de Davide precisa melhorar o aproveitamento como mandante

Com desfalques, oscilações e dificuldade para encontrar uma espinha dorsal de equipe, o Botafogo vive uma fase de instabilidade no Campeonato Brasileiro. Para piorar, se depender dos números do técnico Davide Ancelotti como mandante, o time alvinegro terá mais uma dor de cabeça para o encontro com o embalado Mirassol, pela atrasada rodada 12 do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (17), às 19h30, no Estádio Nilton Santos. No entanto, a tabela presenteou o italiano com uma chance de melhorar as suas cifras e recolocar o Mais Tradicional no G4, zona que permite, assim, o acesso direto à fase de grupos da Libertadores de 2026.

Com Davide Ancelotti como treinador, o Botafogo, em casa, registra oito jogos, três vitórias, dois empates e três derrotas. São apenas nove gols marcados e seis sofridos. O aproveitamento é, então, de 45,8%, ou seja, menos da metade dos pontos disputados. Para efeito de comparação, seu antecessor, o português Renato Paiva, em nove compromissos, deixou o Glorioso com 92,5% em embates no Colosso do Subúrbio. Como forasteiro, Ancelottinho costuma ir bem melhor. Afinal, soma oito partidas, cinco triunfos, um empate e duas derrotas: 66,6% de aproveitamento.

Davide se explica

Em agosto, aliás, após a vitória sobre o Juventude por 3 a 1, de virada, em Caxias do Sul, pelo Brasileirão, a equipe de reportagem do Jogada10 já tinha questionado Davide Ancelotti sobre o quão o Botafogo era irregular como anfitrião.

“Acho que, fora de casa, no Brasileirão, esse time joga bem. Em casa, quando joga com a máxima confiança, máxima coragem… Enfim. Temos que manter essa coragem, essa confiança em casa. Quando temos algumas dificuldades em casa, o time começa a perder um pouco a personalidade e a confiança. Acho que isso vem da motivação. Não tem outra razão, porque temos uma torcida que sempre apoia muito até o fim. Precisamos aproveitar o ambiente um pouco mais”, colocou o treinador italiano do Botafogo.

Se vencer o Mirassol, cenário em que não há negociação, o Botafogo entra no G4 do Brasileirão e apazígua os ânimos após uma semana de críticas, eliminação na Copa do Brasil e atuações abaixo da crítica.

Botafogo de Davide como mandante

0 x 0 Vitória – Brasileirão

1 x 1 Corinthians – Brasileirão

2 x 0 Bragantino – Copa do Brasil

0 x 2 Cruzeiro – Brasileirão

1 x 0 LDU – Libertadores

0 x 1 Palmeiras – Brasileirão

4 x 1 Bragantino – Brasileirão

1 x 1 Vasco – Copa do Brasil

