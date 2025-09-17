São Paulo encara LDU em palco que virou ”terror” para os brasileiros

Invicto sob comando de Hernán Crespo no Morumbis, o São Paulo terá um desafio de peso nesta quinta-feira (18/9), quando encara a LDU, em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores.
O confronto será realizado no Estádio Rodrigo Paz Delgado, conhecido como Casa Blanca, localizado a 2,7 mil metros de altitude. O palco é considerado um dos mais hostis do continente para equipes brasileiras.
A LDU já soma sete jogos sem perder para clubes do Brasil em casa, com quatro vitórias, três empates e apenas dois gols sofridos no período. A última derrota para um visitante do país aconteceu em 2021, quando o Grêmio, então comandado por Luiz Felipe Scolari, venceu por 1 a 0.
O São Paulo já sentiu esse peso recentemente: em 2023, pela Sul-Americana, perdeu por 2 a 1 na ida das quartas de final. Apesar da vitória por 1 a 0 no Morumbis, o Tricolor acabou eliminado nos pênaltis.
Após a vitória sobre o Botafogo, pelo Brasileirão, Crespo reconheceu as dificuldades da altitude, mas reforçou a confiança no elenco.
“Já joguei na altitude pela seleção. É um pouco diferente, mas a ideia de jogo é a mesma. Sabemos que é importante, mas temos bola para jogar. Tenho confiança, mas sei que, na Libertadores, nunca se sabe o que acontecerá”, disse o treinador, após o jogo contra o Botafogo.
Retrospecto recente de brasileiros no Casa Blanca
2021 – LDU 1 x 0 Athletico (quartas da Sul-Americana)
2022 – LDU 1 x 1 Atlético-GO (grupos da Sul-Americana)
2023 – LDU 0 x 0 Botafogo (grupos da Sul-Americana)
2023 – LDU 2 x 1 São Paulo (quartas da Sul-Americana)
2024 – LDU 1 x 0 Botafogo (grupos da Libertadores)
2024 – LDU 1 x 0 Fluminense (Recopa Sul-Americana)
2025 – LDU 0 x 0 Flamengo (grupos da Libertadores)
