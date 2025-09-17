Alexander-Arnold se lesiona e desfalca o Real Madrid por até dois meses

Alexander-Arnold caiu no gramado e deu lugar a Carvajal no duelo entre Real Madrid e Olympique de Marselha - (crédito: Foto: Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)

Um dos principais reforços do Real Madrid na última janela, o lateral-direito Alexander-Arnold desfalcará o Real Madrid de seis a oito semanas, de acordo com informações do jornal espanhol “Marca”. Afinal, o atleta, de 26 anos, sofreu uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda na vitória por 2 a 1 sobre o Olympique de Marselha, na terça-feira (16), pela Champions League.

“Voltarei o mais brevemente possível, mais forte do que antes. Os vejo em breve, madridistas”, postou o jogador, em seu story no Instagram.

Ainda nesta quarta-feira (16), o clube merengue divulgou boletim oficial com o resultado dos exames no CT de Valdebebas. Depois de sentir dor na região, o lateral não escondeu o abatimento. Em seguida, caiu no gramado do Santiago Bernabéu aos três minutos de jogo e deu lugar a Carvajal.

Na segunda rodada da Champions League, contra o Kairat, Xabi Alonso não terá laterais-direitos à disposição. Isso porque Carvajal foi expulso após agredir o goleiro Rulli, do Olympique de Marselha.

Por fim, Arnold chegou, em julho, sem custos, porém o Real Madrid resolveu pagar uma compensação de R$ 60 milhões ao Liverpool para tê-lo um mês antes para a disputa do Mundial de Clubes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.