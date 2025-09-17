Bruno Lage faz exigências ao deixar o Benfica e abrir caminho para Mourinho

Bruno Lage não suportou a pressão e foi demitido após a derrota para o Qarabag - (crédito: - Carlos Rodrigues/Getty Images)

O Benfica vive momentos de apreensão após a demissão de Bruno Lage. De acordo com informações da imprensa portuguesa, o técnico ainda enfrenta uma longa negociação para definir os termos da rescisão contratual, especialmente em relação às questões financeiras. A diretoria, inclusive, já mira José Mourinho como principal candidato para assumir o comando da equipe.

Lage, que tinha contrato até junho de 2026, já afirmou que abrirá mão da indenização pela quebra do vínculo. Ainda assim, ele exige o pagamento imediato de dois valores: os prêmios a que tem direito — apenas o bônus pela classificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões — e o salário de setembro.

Outro ponto de impasse envolve a comissão técnica. Os auxiliares desejam receber integralmente os salários previstos até 2026, além dos prêmios acumulados durante a passagem pelo clube. Essa condição é considerada fundamental para que o acordo seja fechado.

Na segunda passagem pelo Benfica, Bruno Lage somou 66 partidas oficiais e conquistou a Taça da Liga 2024/25 e a Supertaça 2025. A saída foi acertada após a derrota por 3 a 2 para o Qarabag, do Azerbaijão, na estreia da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Otamendi manda recado indireto

Enquanto a diretoria busca um novo comandante, o elenco já foca no próximo compromisso. O zagueiro argentino Nicolás Otamendi, capitão da equipe, publicou uma mensagem de motivação no Instagram. Muitos, porém, viram o texto como uma indireta para Bruno Lage.

“Muita temporada pela frente, muitos objetivos. Os fracos não tentam. Hoje é hora de trabalhar melhor e continuar a tentar (…) Sábado temos a oportunidade de fazê-lo juntos, como equipe. O nosso momento vai chegar em breve”, escreveu.

O Benfica enfrenta o AVS neste sábado (20), às 14h (de Brasíia), pela sexta rodada do Campeonato Português.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.