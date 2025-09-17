Thaciano encerra jejum de dois meses e busca renascer no Santos

O empate em 1 a 1 entre Santos e Atlético-MG, no último domingo, representou um marco especial para Thaciano. Afinal, o meio-campista de 30 anos voltou a entrar em campo após quase dois meses sem atuar pelo clube paulista.

A última aparição do camisa 16 aconteceu no dia 19 de julho, na derrota por 3 a 0 para o Mirassol, fora de casa, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, ele jogou por pouco mais de 25 minutos. Desde então, permaneceu no banco em seis compromissos e sequer esteve entre os relacionados na estreia de Juan Pablo Vojvoda, contra o Fluminense.

Com duas semanas de treinos após o duelo diante do Tricolor das Laranjeiras, o técnico argentino promoveu ajustes no elenco e abriu espaço para o retorno de Thaciano, que entrou em campo aos 37 minutos do segundo tempo diante do Galo. Pouco depois de sua entrada, o Santos conseguiu buscar o empate com um gol de pênalti convertido por Tiquinho Soares.

Contratado no início da temporada, o ex-Bahia ainda não conseguiu se firmar no time titular. Até aqui, ele atuou em 24 partidas com a camisa do Santos, mas apenas oito como titular, além de três gols marcados.

O retorno contra o Atlético-MG é visto internamente como uma oportunidade para que o jogador tente iniciar uma nova fase no clube, especialmente em um momento de reestruturação da equipe sob a gestão de Vojvoda.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.