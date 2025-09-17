Esposa de atacante cita “drama” e “privilégios” no vídeo de Volpato em defesa a Lyanco

O desabafo feito por Yasmin Volpato, esposa do zagueiro Lyanco, não só mobilizou debates nas redes sociais como também causou incômodo em Lorena Lopes, companheira do atacante Galeno, do Al-Ahli. Em vídeo publicado no ‘TikTok’, a influenciadora rebateu o discurso de sofrimento associado à vida e rotina da mulher de jogador. Disse ainda que o discurso usado pela parceira do zagueiro atleticano desdenha dos privilégios concedidos a elas.

Embora não tenha citado nomes e falado sobre um contexto geral, Lorena reconheceu que a reflexão surgiu a partir do vídeo publicado por Volpato nas redes. Ela, inclusive, iniciou o vídeo rebatendo diretamente a linha principal do desabafo de Yasmin: as dificuldades enfrentadas por esposas de jogadores.

Vale destacar que Yasmin Volpato também expôs ameaças contra sua família, mas deu um foco mais amplo na complexidade dos bastidores e na ‘privação quase obrigatória’. O desabafo também passou pelo desgaste emocional em meio às crises técnicas como a que Lyanco tem lidado atualmente no Atlético-MG.

“Apareceu um vídeo pra mim: ‘Ser esposa de jogador é muito difícil’. Não, amiga, não é. Claro que tem seus lados negativos, né? Às vezes você vai ver seu marido sendo xingado, você vai ser xingada, vai sofrer hate, tem pressão… Tem dia que o jogo foi ruim, então o clima vai ser uma merd* e você precisa, sim, ser o suporte do seu marido. Mas isso acontece em todo e qualquer casamento”, iniciou Lorena.

Revide à ideia de sofrimento

Lorena procurou contextualizar sua visão ao dizer que, mesmo com dificuldades pontuais, a vida ao lado de um atleta de alto rendimento lhe oferece muitos privilégios. Ela chegou a citar alguns exemplos de estabilidade e conforto em suas respectivas rotinas que são inacessíveis a outras mulheres.

“É você realmente não reconhecer o privilégio que tem na vida. Sabe o que é difícil? Aquela esposa que fica em casa cuidando dos filhos, enquanto o marido sai 4h da manhã pra trabalhar. Isso só pra garantir que o filho tenha um futuro, possa estudar numa escola, possa ter o alimento em casa. Isso, sim, é difícil de apoiar”, prosseguiu:

“Agora você ficar em casa apoiando o marido e tendo todo o dinheiro na conta, podendo comprar qualquer coisa que você quiser, não. Vida cheia de privilégio. ‘Ah, eu já acordei triste’, se eu quiser sair para comprar uma bolsa, uma roupa para me deixar feliz, tenho condição pra isso. Graças a Deus. E aquela mulher que fica em casa o dia todo cuidando dos filhos às vezes não tem dinheiro pra ir fazer a unha?”, questionou.

A influenciadora fez o paralelo para mostrar que, em sua visão, há realidades mais difíceis de apoiar do que as citadas por Volpato. “Às vezes, eu choro de saudade da minha família, dos meus pais, pois estou do outro lado do mundo. Mas tenho plena convicção do privilégio. Porque sei que, se eu quiser pegar um avião e visitá-los, eu tenho essa condição”.

“Não faz um drama de uma situação que você tem todo o privilégio, você tem todo o amparo, todo o dinheiro”, completou Lorena.

E o desabafo de Yasmin?

Volpato usou as redes sociais para narrar os impactos emocionais causados pela exposição constante que acompanha a carreira do marido. Ela afirmou ter recebido ameaças após a eliminação do Atlético-MG na Copa do Brasil e, mais recentemente, após o confronto entre Lyanco e Neymar durante empate contra o Santos pelo Brasileirão.

Na ocasião, a influenciadora defendeu seu papel na retaguarda emocional do jogador e criticou a invisibilidade enfrentada por mulheres nesse ambiente. “A tal esposinha tem nome, tem história, tem renúncias e tem uma fortaleza dentro dela”, escreveu, ao se referir à pressão que enfrenta ao lado do defensor do clube mineiro.

“E isso não é “SÓ” sobre futebol e nem um lamento ou drama. Isso é apenas um RELATO dos bastidores que ninguém vê, por trás da vida e dos MILHARES de privilégios que o futebol oferece. Lembrando que esse é o MEU Instagram e o MEU testemunho. Onde provavelmente muitos irão distorcer o vídeo, não entenderão, irão rotular e ainda por cima julgarão”, escreveu Volpato na legenda.

Postura de Lyanco gera críticas

O vídeo de Yasmin veio à tona um dia após o empate em 1 a 1 entre Atlético e Santos, na Arena MRV. Em dos lances mais comentados da partida, Lyanco cometeu um pênalti em Tiquinho Soares, que resultou no gol de empate da equipe santista.

A atuação do defensor se alinhou à postura excessiva e gerou forte repercussão negativa até mesmo entre torcedores. Isso porque a fase também não contribui, visto que o Atlético Mineiro amarga um jejum de cinco jogos no Brasileirão.

Galeno no Oriente Médio

Transferido ao Al-Ahli por cerca de R$ 305 milhões junto ao Porto, de Portugal, Galeno ainda busca adaptar-se à nova realidade esportiva. O atacante de 27 anos coleciona passagens por clubes como Braga e Rio Ave, mas encara o primeiro desafio da carreira no futebol do Oriente Médio.

No Brasil, o jogador só atuou pelo Trindade e Anápolis — entre janeiro e julho de 2016. Ele seguiu para o futebol português logo na sequência, ainda pelas categorias de base do Porto. Lorena tem o acompanhado desde os tempos de Portugal e, agora, utilizado as redes sociais para compartilhar detalhes da mudança à Arábia Saudita.

