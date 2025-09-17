Reforço na emplaca! Fluminense aumenta sequência negativa com Soteldo em campo

O Fluminense caminhava para conseguir um empate, sem gols, com o Lanús no jogo das quartas de final da Sul-Americana, na Argentina. No entanto, após as alterações do técnico Renato Gaúcho, o time concedeu espaços, sofreu um gol nos minutos finais e terá que vencer por dois gols de diferença no Maracanã. Entre as mexidas, está a entrada de Soteldo, que ainda não conseguiu emplacar com a camisa tricolor.

Nesse sentido, a equipe carioca perdeu nove partidas, empatou uma e venceu outra com o jogador em campo. O único triunfo do venezuelano foi sobre o Internacional, por 2 a 1, no Beira-Rio. Na ocasião, ele iniciou como titular, mas deixou o gramado logo aos 15 minutos do primeiro tempo, sem participar ativamente do resultado.

O empate foi no 0 a 0 com o Santos, na Vila Belmiro. Já as derrotas foram para Chelsea, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Red Bull Bragantino, Bahia, Corinthians e Lanús.

Nas redes sociais, a torcida começa a demonstrar insatisfação com o desempenho do atleta, que também não foi bem diante do Corinthians, no último sábado (14), pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

Valor alto pela contratação

Vale lembrar que o Tricolor vai pagar 5,4 milhões de dólares (cerca de R$ 30 milhões na cotação da época) por 50% dos direitos econômicos que pertenciam ao Santos. No entanto, dentro das quatro linhas, o venezuelano não consegue dar qualquer retorno técnico. Ele foi um dos pedidos do comandante Renato Gaúcho para a sequência da temporada.

