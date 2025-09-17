Dorival iguala Ramón Díaz em jogos pelo Corinthians em 2025. Veja os números

A vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no sábado passado (13), no Maracanã, não significou apenas três pontos para o Corinthians no Brasileirão. O resultado também marcou o 26º jogo de Dorival Júnior à frente do time nesta temporada, número que o coloca no mesmo patamar de partidas disputadas sob o comando de Ramón Díaz em 2025.

O balanço, no entanto, mostra cenários distintos. Com Dorival, o Corinthians acumula 12 vitórias, oito empates e seis derrotas, um aproveitamento de 56,4%. Foram 28 gols marcados e apenas 20 sofridos. Já sob a direção do argentino, os 26 jogos registraram 14 triunfos, sete igualdades e cinco reveses. Um rendimento de 65,3%, com 37 gols anotados e 28 sofridos.

Apesar da vantagem estatística de Ramón, o peso dos adversários enfrentados é diferente. Afinal, das 26 partidas comandadas por ele, 16 foram pelo Campeonato Paulista, tradicionalmente considerado de menor nível técnico em comparação ao Brasileirão, à Sul-Americana e à Copa do Brasil, competições em que Dorival concentrou maior parte da sua trajetória até agora.

Dorival dá sinais de evolução

Os números atuais podem não impressionar, mas a equipe tem mostrado crescimento sob o comando do treinador. O Timão soma três partidas de invencibilidade no Brasileirão, ocupa posição intermediária na tabela e já não sofre com o risco imediato de rebaixamento. O próximo passo é tentar encostar no grupo que briga por uma vaga na Libertadores de 2026.

Além disso, Dorival construiu uma campanha irretocável na Copa do Brasil. O Corinthians eliminou Novorizontino, Palmeiras e Athletico-PR sem levar gols, garantindo vaga nas semifinais contra o Cruzeiro.

A consistência defensiva e a recuperação da confiança coletiva estão sendo apontadas internamente como sinais de que o trabalho começa a amadurecer, ainda que os números frios mantenham Ramón Díaz em vantagem.

