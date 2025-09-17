São Paulo altera logística e abre mão de treino antes de enfrentar a LDU

O São Paulo precisou adaptar sua preparação para a partida contra a LDU, nesta quinta-feira (18), às 19h (de Brasília), em Quito, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores. O clube decidiu não realizar o tradicional treino de véspera, priorizando o descanso dos atletas.

A decisão tem ligação direta com questões logísticas. Inicialmente, a delegação desembarcaria em Guayaquil, cidade no nível do mar, onde faria um treino antes de viajar para a capital equatoriana. A estratégia buscava reduzir os impactos da altitude de mais de 2.800 metros em Quito.

No entanto, reformas no aeroporto de Guayaquil inviabilizaram a operação do voo fretado. Diante da mudança de última hora, o São Paulo seguirá diretamente para Quito, com chegada prevista para as 17h30 (de Brasília) desta quarta-feira.

Assim, com pouco tempo entre o desembarque e a partida, a comissão técnica optou por não levar os jogadores a campo. A preparação será limitada a uma ativação leve no hotel onde a delegação ficará hospedada. A avaliação interna é de que uma atividade no gramado, a menos de 24 horas do jogo, poderia gerar desgaste maior.

São Paulo também enfrenta incômodo tabu

Além da altitude, o São Paulo terá de lidar com um tabu incômodo. Afinal, o Tricolor jamais venceu a LDU em solo equatoriano. São três confrontos, todos com derrotas. Assim, sob o comando de Hernán Crespo, a equipe busca mudar essa história e retornar ao Brasil em vantagem na disputa por uma vaga na semifinal da Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.