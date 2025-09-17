Nonato fala sobre briga por posição com Lucho e Ganso: “Só ajuda o Fluminense”

Diante do Lanús pelas quartas da Sul-Americana, na Argentina, o técnico Renato Gaúcho novamente optou por uma formação com três volantes, com Nonato um pouco mais avançado em relação a Hércules e Martinelli. Na zona mista, o camisa 16 falou sobre a disputa por posição com Lucho Acosta e Paulo Henrique Ganso, que têm características diferentes dentro das quatro linhas.

“São situações que o Renato pede, o Renato toma decisões… Eu estou apto ali, já joguei em várias posições no meio de campo aqui no Fluminense e em outros times. O que ele pede para mim hoje é para cumprir uma função um pouquinho mais avançado. Claro que Ganso e Lucho Acosta têm certas características que não tenho, assim como eu tenho algumas que eles não têm”, disse.

Na visão de Nonato, atletas com características diferentes no mesmo setor traz aspectos positivos para a equipe. Além disso, o jogador afirmou que o treinador poderá escolher entre os três dependendo do contexto e do adversário que terá pela frente.

“A gente está aqui para ajudar o Fluminense. Independente do que o Renato precisar, no momento do jogo, é muito melhor ter três jogadores com características diferentes, para você escolher de acordo com as circunstâncias, com a partida, do que não ter tantas opções assim. Acho que isso só ajuda o Fluminense. Enfim, estou aqui para ajudar, o Renato precisando de mim, do Lucho, o Ganso também, estamos aqui para dar conta do recado”, completou.

Olho na agenda

Depois do revés por 1 a 0 para a equipe granate, o Tricolor terá que vencer por dois gols de diferença no Maracanã, dia 23, às 21h30 (de Brasília), no jogo de volta. Antes disso, mede forças com o Vitória, no Barradão, no sábado (20), às 16h (de Brasília), pela 23ª rodada do Brasileirão.

