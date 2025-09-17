Quem levou? Com Ronaldinho, ícones do futebol duelam entre atacante x defensores

O canal “Shoot for Love”, do Youtube, reuniu 22 lendas do futebol mundial para uma partida inédita entre 11 atacantes x 11 defensores. Realizado nesta semana e gravado em Londres, o evento reuniu nomes consagrados como Ronaldinho Gaúcho, Thierry Henry, Kaká e Hazard para um estádio em clima de jogo grande.

Outros nomes como Seedorf, Gerrard, Puyol, Rio Ferdinand, Drogba, Buffon e Vidic também marcaram presença no encontro das lendas 2025. Apesar das mesclas nas escalações, a proposta da ação era promover o duelo inédito e consolidar ainda mais o canal por desafios e formatos inovadores.

O FC Spear foi a campo com Buffon, Jisung Park, Schweinsteiger, Gerrard, Bale, Kaká, Seedorf, Rooney, Ronaldinho, Drogba e Henry.

Já o Shied UTD, vencedor do duelo pelo placar de 2 a 1, esteve escalado com: Casillas, Nesta, Ferdinand, Vidic, Puyol, Carrick, Makélélé, Rise, Maicon, Cole e Marchisio.

O “Shoot for Love” tem histórico de participações de figuras como João Cancelo, Roberto Carlos e Paulo Dybala em seus conteúdos. E sempre com apelo visual seguindo propostas criativas.

Vídeo

Ronaldinho em novo ‘rolé aleatório’

Além da participação no evento internacional, o Bruxo também tem se dedicado à Baller League — com forte inspiração no modelo da Kings League. Ao lado de empresários e personalidades do esporte e da música, o ex-camisa 10 da Seleção Brasileira figura como uma das lideranças da competição, que promete revolucionar o consumo de futebol.

A Baller League segue os padrões de sua concorrente. Ou seja, o dinamismo. As partidas possuem dois tempos de 15 minutos, regras simplificadas, ausência de escanteios e linha de impedimento adaptada.

São 12 equipes comandadas por celebridades e ex-atletas, que disputam uma temporada de 12 semanas com rodadas de seis jogos em sequência. O modelo, mais curto e voltado ao entretenimento, busca atrair a chamada “geração da dopamina”, que prefere conteúdos rápidos e impactantes.

Kings League amplia alcance

O projeto da Baller League surge como resposta direta ao sucesso da Kings League, idealizada por Gerard Piqué. A competição se consolidou como uma alternativa viável ao futebol tradicional e mistura esporte, cultura digital e interação com o público.

A competição detém regras próprias e comandos interativos, como cartões secretos, jogadores coringas e até VAR aberto ao público. Neymar, por exemplo, é um forte entusiasta da modalidade no cenário nacional.

No Brasil, a versão da Kings League tem ganhado notoriedade, especialmente após transmissões de destaque em plataformas como a CazéTV. A iniciativa também conta com clubes presididos por influenciadores digitais, o que amplia o apelo da competição entre as novas gerações.