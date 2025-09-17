Clube australiano anuncia saída de Douglas Costa, ex-Grêmio e Fluminense

Douglas costa em ação com a camisa do Sydney FC, da Austrália - (crédito: Foto: Jeremy Ng/Getty Images)

O atacante Douglas Costa, ex-Grêmio e Fluminense, está livre no mercado. Afinal, o Sydney FC, da Austrália, rescindiu o contrato do atleta, em comum acordo, e informou, nesta quarta-feira (17), por meio de uma nota oficial.

De acordo com o texto, questões legais e pessoais no Brasil impediram o jogador de retornar à Austrália. Mesmo após receber mais de dois meses para resolver tal situação, o atacante informou que não teria previsão a curto prazo.

Em sua mensagem de despedida, Douglas Costa agradeceu pela oportunidade no futebol australiano e disse se sentir honrado por ter vestido “o azul celeste” durante este período, desde agosto de 2024.