Flamengo busca melhorar força ofensiva na Libertadores

Diante do Estudiantes, o Flamengo precisar fazer um resultado positivo para ir tranquilo para o duelo de volta que acontece na próxima quinta-feira (25), na Argentina, pelas quartas de final da Libertadores. Para isso, o ataque rubro-negro tem que se inspirar na força ofensiva do time no Campeonato Brasileiro.

Pela competição nacional, o time de Filipe Luís ostenta o melhor ataque disparado, com 47 gols em 22 jogos e uma média de 2,13. Por outro lado, não consegue repetir o mesmo rendimento na Libertadores. São nove bolas na rede em oito partidas, número distante do Palmeiras, líder com 21. A média cai quase pela metade: 1,12.

Na competição continenal, o Flamengo ainda não conseguiu encontrar um artilheiro. No Brasileiro, Arrascaeta e Pedro disputam o posto, e ambos já marcaram mais do que o time inteiro fez no torneio continental (13 e 10 gols, respectivamente). Na Liberta, o meia uruguaio foi que mais balançou as redes, duas vezes. Juninho; De la Cruz, Léo Ortiz, Luiz Araújo, Léo Pereira, Bruno Henrique e Pedro marcaram os outros.

Além disso, o placar elástico precisa ser realmente algo pensado por Filipe luís por conta das recentes eliminações contra Olimpia e Peñarol. Nas oitavas de 2023, o rubro-negro venceu os paraguaios em casa (1 a 0), mas sucumbiu em Assunção (3 a 1). Já nas quartas de 2024, perdeu para os uruguaios pelo placar simples no Rio, e só empatou sem gols em Montevidéu.

Por fim, Flamengo e Estudiantes entram em campo nesta quinta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), pela partida de ida das quartas de final da Libertadores, no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.