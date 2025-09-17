Sogra sobe o tom após polêmica com Neymar, e jogador contesta atrito entre eles

Os rumores sobre um suposto desconforto de Neymar com a presença da sogra em sua mansão de Santos gerou forte repercussão nas redes sociais. A repercussão sobre a mudança de Telma Fonseca à residência foi tamanha, que fez a mãe de Bruna Biancardi ‘quebrar o protocolo’ para se manifestar nas redes sociais.

O caso começou com o boato de que Telma havia se mudado para a residência do casal, em Santos, junto à família do jogador – Biancardi e as filhas. Porém, a repercussão só ganhou corpo a partir da notícia sobre o suposto desconforto do atacante com a presença prolongada da sogra, especialmente pela mudança na rotina da mansão.

Segundo informações, o desconforto se iniciou a partir do desrespeito aos limites ao interferir na dinâmica doméstica e cotidiano dos funcionários da casa. Versão negada por todos os envolvidos no caso.

Neymar nega desavença com sogra

O camisa 10 decidiu se pronunciar através de um comentário nas redes sociais, ainda em meio à repercussão inicial da polêmica. Segundo a versão, a sogra não mora na residência e tampouco há atritos na relação entre eles.

“Que mentira… Eu adoro minha sogra. Se tem uma pessoa que eu adoraria que estivesse morando com a gente, seria ela”, escreveu.

Telma Fonseca endurece o tom

A mãe de Biancardi seguiu a mesma linha, mas usou um tom mais duro quanto às informações. Ela desmentiu os boatos sobre sua mudança e disse que “sua educação não lhe permite invadir espaços alheios”.

Não moro na casa de ninguém. Tenho a minha casa, graças a Deus. Não sou peso morto na vida de ninguém. A minha educação e discrição não me permitem invadir espaços alheios, tampouco dar ordens a funcionários que não sejam meus. E o tipo de relacionamento que tenho com ele é de muito respeito de ambas as partes”, esclareceu.

“Portanto, estão vendendo há tempos notícias infundadas e o povo acredita. E pra quem não entende que o sentido de família é exatamente esse, cuidado, zelo e dedicação, sinto muito. E outra coisinha, não preciso de likes, rede social fechada”, completou Telma.

Bruna Biancardi ainda não se manifestou sobre o tema, mas não há qualquer indícios de que o faça. Entende-se, ao menos por ora, que o pronunciamento das partes envolvidas encerre qualquer rumor acerca do tema.

