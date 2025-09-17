Flamengo se destaca em duelos contra argentinos na Libertadores; veja números

O Flamengo já disputou 25 jogos contra times argentinos desde sua primeira participação, contabilizando todas as fases da Libertadores. Foram 13 vitórias, nove empates e apenas três derrotas. Nesta quinta-feira (18), a equipe de Filipe Luís tem a chance de aumentar ainda mais esse número em duelo contra o Estudiantes, às 21h30, no Maracanã, pela partida de ida das quartas de final da competição.

LEIA MAIS: Flamengo busca melhorar força ofensiva na Libertadores

Nesta fase, o Flamengo enfrentou apenas uma vez um adversário foi argentino. Isto ocorreu em 1991, contra o Boca Juniors na principal competição da América – com queda rubro-negra. O Estudiantes, assim, será o segundo.

Antes da derrota para o Central Córdoba, na edição de 2025, o Rubro-Negro, afinal, acumulava uma sequência de 15 jogos sem uma derrota sequer para argentinos. No período, o Flamengo somou oito vitórias e sete empates. Os adversários dessa sequência foram River Plate (3 vezes), Racing (4), Vélez Sarsfield (4), Defensa y Justicia (2) e Talleres (2).

Recentes vitórias para história contra argentinos

Sem dúvida, a maior vitória sobre um time argentino foi na final da Libertaodres de 2019, quando superou o River Plate na final no Estádio Monumental, em Lima (Peru), e voltou a conquistar uma Libertadores após 38 anos. Gabigol, hoje no Cruzeiro, garantiu o título histórico para o Rubro-Negro.

Além deste jogo, Flamengo conseguiu uma vitória imponente diante do Vélez Sarsfield, em pleno Estádio José Amalfitani, na Argentina, pelo primeiro jogo da semifinal da Libertadores 2022. Com autoridade, a equipe brasileira bateu os hermanos por 4 a 0. O atacante Pedro, que segue no elenco marcou um hat-trick na partida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.