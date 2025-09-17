Justiça decreta prisão de Douglas Costa por dívida de pensão

Ex-jogador do Grêmio, Fluminense e também da Seleção Brasileira, Douglas Costa teve prisão decretada pela 6ª Vara de Família de Porto Alegre por falta de pagamento de pensão alimentícia dos filhos. De acordo com o “ge”, a dívida total é de R$ 492.965,29. O Sidney FC, aliás, anunciou a saída do jogador nesta quarta-feira, em comum acordo.

A prisão, portanto, tem duração de 30 dias. O mandado de prisão, entretanto, tem validade de dois anos e determina que o atleta seja preso por qualquer oficial de Justiça ou autoridade policial. A decisão é assinada pela juíza Sonali da Cruz Zluhan.

Ao deixar o clube australiano, Douglas Costa agradeceu pela oportunidade no futebol australiano e disse se sentir honrado por ter vestido “o azul celeste” durante este período, desde agosto de 2024. No entanto, ele não citou a questão pessoal.

“Sinto muito por não poder retornar neste momento devido às questões que preciso resolver em casa, mas sempre lembrarei com carinho do meu tempo em Sydney”, disse o atleta.

Esta não é a primeira vez que Douglas Costa passa pela mesma situação. Em 2023, o jogador anteriormente teve sua prisão decretada em razão do mesmo problema enquanto jogava pelo Los Angeles Galaxy, nos Estados Unidos.

Por fim, o jogador disputou 25 partidas, marcou seis gols e deu oito assistências pelo Sydney FC. Antes disso, o cria da base do Imortal Tricolor teve passagens por Bayern de Munique (Alemanha), Juventus (Itália) e Shakhtar Donetsk (Ucrânia). Além disso, também defendeu as cores de Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, e do Fluminense.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.