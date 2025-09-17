InícioEsportes
Esportes

Em busca da liderança, Cruzeiro se prepara para enfrentar Bragantino pelo Brasileirão

Em busca da liderança, Cruzeiro se prepara para enfrentar Bragantino pelo Brasileirão

Em busca da liderança, Cruzeiro se prepara para enfrentar Bragantino pelo Brasileirão - (crédito: Rodrigo Ferreira/Cruzeiro)
Em busca da liderança, Cruzeiro se prepara para enfrentar Bragantino pelo Brasileirão - (crédito: Rodrigo Ferreira/Cruzeiro)

O Cruzeiro começou nesta quarta-feira (17) a sua preparação para o confronto contra o Bragantino. As equipes se enfrentam no próximo domingo (21), às 20h30, no Mineirão, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro.

Dessa forma, o técnico Leonardo Jardim contou com quase toda a equipe em atividade realizada na Toca da Raposa. Quem ficou de fora foi o lateral-direito Fagner, que segue em recuperação de uma fratura na fíbula da perna direita. Aliás, ele ainda não tem previsão de voltar a jogar.

No entanto, o treinador terá pelo menos mais um desfalque certo para a partida. O meia Eduardo vai cumprir o último jogo da suspensão que recebeu do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta da expulsão contra o Vitória. A partida aconteceu no primeiro turno e ele recebeu uma punição por uma falta em Jamerson.

Por outro lado, Leonardo Jardim vai contar com o retorno de Lucas Silva, que foi desfalque na última partida, contra o Bahia. Após cumprir suspensão, ele fica à disposição do treinador.

Dessa forma, o elenco do Cruzeiro volta a treinar nesta quinta-feira (18), às 10h (de Brasília). Assim, até o confronto, o técnico terá mais três dias de preparação.

Com o apoio da torcida, o Cruzeiro segue em busca da liderança da competição. Em segundo lugar na tabela com 47 pontos, precisa vencer o Bragantino para continuar na cola do Flamengo, atual líder do Brasileirão, e não ser ultrapassado pelo Palmeiras, que está em terceiro, com 46 pontos. Vale ressaltar, portanto, que o Massa Bruta não vive bom momento, mas está na oitava posição, com 31 pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 17/09/2025 15:47
    x