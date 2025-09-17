Flamengo terá mudanças para jogo da Libertadores; veja escalação

O Flamengo deve ter mudanças no time titular para encarar o Estudiantes, nesta quinta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), pela Libertadores. O técnico Filipe Luís não terá à disposição o volante Jorginho e o lateral-esquerdo Alex Sandro para o duelo. Varela, por sua vez, se recuperou do quadro de pubalgia.

Alex Sandro e Jorginho estão em fase de transição, com exercícios de condicionamento físico acompanhados por fisioterapeuta. Assim, o técnico Filipe Luís tem opções para os setores. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas e Matías Viña disputam a titularidade na ala esquerda. No meio, De la Cruz e Allan aparecem como opções de substitutos para formarem dupla com o espanhol Saúl.

Pela lateral direita, Varela está recuperado da pubalgia e ficará à disposição para o confronto. No entanto, Emerson Royal entrou bem diante do Juventude e pode iniciar a partida.

No ataque, Bruno Henrique está disponível para atuar, ampliando as opções do técnico Filipe Luís para a linha ofensiva. Plata e Luiz Araújo, aliás, também são alternativas para a ponta. Já Léo Ortiz retorna ao sistema defensivo após ficar de fora do compromisso contra o Juventude.

A provável escalação é: Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Allan (De La Cruz), Saúl, Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo), Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino.

A partida de volta, aliás, ocorrerá na próxima quinta-feira (25) no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, também às 21h30 (de Brasília). Por fim, quem vencer vai enfrentar o vencedor de Racing ou Vélez Sarsfield.

